ABD: İsrail’e bomba sevkiyatını durdurduk

ABD’de yeniden seçilme çabası Filistin protestolarına çarpan Başkan Joe Biden ile iktidarda kalmasını Gazze’de soykırım eşliğinde zafere bağlamış gözüken İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu arasındaki çatlak büyüyor.

Biden yönetimi, İsrail’e bomba sevkiyatını durdurarak Netanyahu’ya siyasi mesaj verdiğini doğruladı. CBS News’a konuşan Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, bomba sevkiyatının, Gazze Şeridi’nin güney ucunda 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah’a İsrail kara harekatı endişesi nedeniyle durdurduğunu söyledi. BBC’nin haberine göre, İsrail’e sevkiyatı durdurulan silahları 1800 adet 907 kiloluk bomba ve 1700 adet 227 kiloluk bomba olarak açıklayan Beyaz Saray yetkilisi, İsrail’in Washington’ın Refah’taki sivillerin insani ihtiyaçlarına ilişkin endişelerini “tam olarak ele almadığını” belirtti. Haber Merkezi

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