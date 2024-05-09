50 bin hamile kadını etkileyecek

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentine yönelik kapsamlı bir kara saldırısının Gazze’deki 50 bin hamile kadını olumsuz etkileyeceğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze’nin Mısır’a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmasının ardından, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Refah’a saldırının Gazze Şeridi’ndeki tek tam işlevsel kadın doğum hastanesini tehlikeye atacağı kaydedilen açıklamada, “Bu durum yaklaşık 50 bin hamile kadını etkileyecektir. Acilen ateşkese ve sıhhi tesislerin korunmasına ihtiyacımız var.” denildi. AA

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