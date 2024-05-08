Yüzde 57: Ülke kötü yönetiliyor

Yöneylem Araştırma, 26-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği “Türkiye Nasıl Yönetiliyor?” anketinin sonuçlarını açıkladı.

Ankette çıkan sonuç vatandaşların hükümete olan güvenini bir kez daha gözler önüne serdi. “Türkiye nasıl yönetiliyor?” sorusuna katılımcıların cevapları şu şekilde: ‘Kötü yönetiliyor’ cevabını verenler: Yüzde 57. ‘Ne iyi ne kötü yönetiliyor’ cevabını verenler: Yüzde 21,4. ‘İyi yönetiliyor’ cevabını verenler: Yüzde 20,6. ‘Bilmiyorum’ cevabını verenler: Yüzde 1. Yöneylemin’in değerlendirmesi şu şekilde: “Seçmenlerin yüzde 57’si Türkiye’nin kötü yönetildiğini ifade etmektedir. Türkiye’nin kötü yönetildiğini düşünenler Mart 2024’te yüzde 51,5 seviyesindeydi. Bir buçuk aylık bir zaman diliminde 5,5 puanlık artış Türkiye’de 31 Mart sonrasında oluşan yeni siyasi atmosferle ilişkilendirilebilir. Türkiye’nin iyi yönetildiğini düşünenler 2023 yılı Aralık ayı itibariyle yüzde 24,2 seviyesindeydi, Nisan 2024’te bu oran yüzde 20,6’ya gerilemiştir.” Haber Merkezi

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