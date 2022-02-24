"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Karşıdaki kişi olabilmek

Ali Rıza AYDIN
24 Şubat 2022, Perşembe
Empati, son yıllarda sıkça kullanılan ve kişinin, başka bir kişinin istek ve duygularını anlayabilmesi, başka bir kimsenin hâlini kavrayabilmesi manasına gelen Fransızca bir kelime!

İnsanımız, öteden beri, içinde bulunduğu zorluğu, çıkmazı; maruz kaldığı olağanüstü bir durumu ifade edebilmek için, “kendini benim yerime koy” demez mi? 

İşte, “eşduyum” ya da “duygudaşlık” olarak da adlandırılan empati de, bir başkasının içinde bulunduğu durumu yahut davranışlarındaki motivasyonu anlamak ve özümsemek; bir cihette, kendi özünde hissetmektir.  

Yani, “karşıdaki kişi” olabilmektir.  

İşin açıkçası, başkasına yapılan şeyin kendine yapılmış gibi düşünülmesi; kendini, karşıdaki insanın yerine koyarak, ne hissettiğini görmeye, anlamaya, hissetmeye çalışmak. 

Atalarımızın yıllar öncesinden bugüne kayda değer bir mesajı olan, “İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır” sözünün ta kendisidir, Empati.  

Olumlu maksatlar için kullanıldığında iş birliği, üretkenlik, refah ve mutluluğu arttıran bu kabiliyet veyahut bu davranış biçimi; kötü maksatla kullanılması hâlinde ise, manipülasyonculuk; diğer bir deyimle etkileyicilik, yönlendiricilik şeklini alır. 

Empati doğru kullanıldığı, buna, iyi niyet hâkim olduğu takdirde insanî ilişkiler gelişir. Meselâ: 

İnsanlar arasındaki kavgalar azalır ve zamanla yok olur. 

Aile içi Empati ise aile fertlerinin kendini, karşısındaki insan yerine koymasıdır. Bu sayede fertler karşısındakinin ne tepki vereceğini bilir ve ona göre tavrını, nasıl davranacağını belirler. 

Empatinin, karşı tarafın duygu ve düşüncelerini daha iyi anlamayı; merhamet duygusunun gelişmesini; kötü düşünceden arınmayı; yardımlaşma duygusunun pekişmesini; objektif olmayı ve dolayısıyla, sevilen biri olmayı sağladığı ifade ediliyor. 

Peki, Empati yapmak zor mu ya da bu davranışı edinme imkânı yok mu? 

Bu konunun uzmanları, “karşı tarafa açık uçlu sorular sorarak, yavaş hareket ederek, yavaş yorumda bulunarak, yargıya hızlı varmaktan kaçınarak, kendi davranışımızı ve ne istediğimizi anlamaya çalışarak, geçmişten ders çıkararak ve olayları akışına bırakarak Empati kabiliyetini kazanmak mümkündür” diyorlar. 

Haydi bakalım! 

Hep beraber huzur dolu günlere…   

Okunma Sayısı: 167
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ukrayna parlamentosu ülke genelinde OHAL kararını kabul etti

    Model ülke umudu tek adam rejimiyle söndü

    Eski Kültür ve Turizm Bakanı Günay: Yeni Asya'nın duruşu ümidimizi güçlendiriyor

    'Kurumsal borç tutarı geçen yılın sonunda 83 trilyon dolara ulaştı'

    ‘Seyreltme’ hukuka aykırı

    Avrupa Birliği, yaptırım paketini resmen kabul etti

    'Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askerlerinin yüzde 80'i Ukrayna'ya girmeye hazır'

    Donbas istikametinde Rus askeri konvoyu görüldü

    Malcolm X’e ortak anma

    Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a protesto notası verdi

    Türkiye'de son 24 saatte 268 kişi vefat etti, 86 bin 600 vaka gözlemlendi

    Erdoğan - Putin görüşmesinde neler konuşuldu?

    Şehit Hayrettin Eren ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Bombardıman altındalar

    Rus askeri barış gücü olamaz

    Türkiye savaşın parçası olmamalı

    Önce işleyen bir hukuk ve demokrasi

    Kirli havada Kovid de yayılıyor

    Erdoğan: NATO tavrını belirlemeli

    İran nükleer görüşmeler konusunda iyimser

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    BİK’te yönetim değişti, uygulama da değişir mi?
    Süleyman KÖSMENE

    Yusuf (as) ile Züleyha’nın imtihanı
    Mikail YAPRAK

    Yedinci Söz ve biz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Çok masumların hukukunu zayi eden fitneler
    Genel

    Eski Kültür ve Turizm Bakanı Günay: Yeni Asya'nın duruşu ümidimizi güçlendiriyor
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman ve Yazılmamış Destanlar
    Genel

    Model ülke umudu tek adam rejimiyle söndü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Evlât yetiştirme meselemiz (4)
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.