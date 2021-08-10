"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 AĞUSTOS 2021 SALI - YIL: 52

Allah’ın salih kulu “Salih Çökren”

Asil ÖZER
10 Ağustos 2021, Salı
1999 yılının Eylül ayında, yağmurlu bir günde elimde valiz, İzmit sokaklarında çadır kentlerin arasından geçerek yürüyorum.

17 Ağustos depreminin yaraları henüz yeni yeni sarılıyor. İnsanların yüzünde ki o endişe ve korkudan hâlâ depremin etkilerinin devam etmekte olduğu anlaşılıyor. Yıkılmış evler, yarı yıkılmış terk edilmiş binalar arasında, biraz da karamsar bir ruh haliyle yürümeye devam ediyorum. Elimdeki kâğıtta ‘Çamlık Vakfı’ yazıyor. Birkaç kişiye sorarak buluyorum adresi. Çıkmaz bir sokağın en sonunda dört katlı bir binanın önünde buluyorum kendimi. O çıkmaz sokağın hayatımın dönüm noktası olacağını bilmeden giriyorum içeri. Mütebessim bir yüz beni karşılıyor: “Hoş geldin kardeşim ben Salih Çökren…”

İşte Salih Ağabeyle tanışmamız bu şekilde oldu. O günden sonra sık sık görüştük kendisiyle. Risale-i Nurlar’da fani olmuş, müdakkik bir Nur Talebesiydi. Çökren ailesi, tıpkı Emirdağ’da Üstad’a kol kanat geren ‘Çalışkanlar hanedanı’ gibi İzmit’de hizmetlere sahip çıkan büyük bir aileydi. Salih Ağabey de ailenin en büyüğü idi. Salı ve Cumartesi günleri haftada iki kez umumî ders olurdu. Ayrıca öğrencilere özel derslere de Salih Abi sık sık katılır ve o nüktedan mizacıyla güzel dersler yapardı. O meşhur Cennet bahsini okurdu. Bazen güldürerek, bazen de düşündürerek…

Sadece ders yapmakla kalmaz, hayata dair bizlere öğütler verirdi. Bir ağabey şefkati ile aile hayatına dair nasihatlerde bulunurdu. O nasihatlerin hepsi bize yol gösterdi. Yıllar sonra da olsa gıyabında Allah razı olsun dedirtti. Son sınıfta, bir önceki sene 14 gün okuma programına gittiğim İstanbul’a hızlandırılmış Risale-i Nur Programına katılım gündeme geldi. İzmit’in ise üç kişilik kontenjanı vardı ve gidecek olan üç kişi belirlenmişti. Ben de gitmeyi çok istiyordum. Konuyu ağabeylere açtık. Salih Çökren ve diğer ağabeyler görüşmüşler ve beni de artı bir kontenjanla programa göndermeye karar vermişler. Kararı duyduğum an olimpiyat şampiyonu olmuş gibi sevindiğimi hâlâ dün gibi hatırlıyorum. Allah hepsinden razı olsun. O program, diğer okuma programları ve dersanede kaldığımız her bir gün ne kadar değerli zamanlarmış bunu şimdi daha iyi anlıyorum. Mezun olduk, evlendik her birimiz kendine bir yol çizdi. Salih Ağabeyle bu süreçte çok sık olmasa da görüşmeye devam ettik.

Sonra bir gün ani bir rahatsızlık geçirdiğini öğrendiğimde çok üzülmüştüm. Hastalığı sebebiyle görüşme imkânımız olmadı, fakat duâlarda hep dilimizdeydi. Ara ara İzmit’deki kardeşlerden malûmat alıyorduk. En son Sakarya’da olduğunu öğrenmiştim. Sonra vefat haberini aldım. O gün zaten üstümde anlamını bilmediğim bir hüzün vardı. Salih Ağabeyin vefat haberi ile de gözlerimdeki yaşlara hakim olamadım. “Bize her yönüyle örnek olan iyi bir Nur Talebesi ve Salih bir insan daha göçtü gitti bu dünyadan, bize hep Cennet bahsini okurdun, Allah da seni Cennetine aldı” dedim kendi kendime. İzmit’de beraber kaldığımız ve hâlâ orada hizmetlerle iştigal eden kardeşleri aradım. Baş sağlığı diledim ve duâlar Fatihalar…

Bu vesile ile başta Çökren ailesi olmak üzere onu tanıyan bütün ağabey ve kardeşlerin ve camiamızın başı sağ olsun. Cenab-ı Hak cümlemizi Salih bir kul ve dâvâsına sadık bir Nur Talebesi olarak Cennetin de buluştursun. Vesselâm…

Okunma Sayısı: 209
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hazine de için için yanıyor

    Sıla-i Rahim gençleri sosyalleştiriyor

    Çiftçi borç altında boğuluyor

    ‘Keşke evim yanaydı, ama şu orman yanmayaydı’

    Enflasyon karşısında çaresizler

    YÖK bu duruma ne diyor?

    AKP çapulcuların toplandığı parti haline geldi

    30 milyon dolarlık hibe yandaşa mı gitti?

    Eyalet tarihinin en büyük 2. yangını

    “Stratejik hata”

    Afganistan'da son 72 saatte 27 çocuk öldürüldü

    Türkiye'de 23 bin 731 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    Otogaza 17 kuruş zam yapıldı

    BioNTech, 2,8 milyar avro kar açıkladı

    Reisi ve Macron 'nükleer anlaşmayı' görüştü

    İsrail, Filistinlilere ait yapıları yıktı

    4 milyar 460 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

    Yardım bekleyen halk, hayal kırıklığına uğratıldı

    6 ayda 564 bin kişi işini kaybetti

    Yunanistan’da da bilanço ağır

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İnsan: Ya ilaç, ya zehir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    YÖK bu duruma ne diyor?
    Osman ZENGİN

    İzmit’in ikinci Salih’i de rahmetli oldu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    AKP çapulcuların toplandığı parti haline geldi
    Faruk ÇAKIR

    İnsanları rahat bırakın!
    Ahmet BATTAL

    Tercih yapacaklara ufuk açıcı notlar
    Ali FERŞADOĞLU

    Musîbetlerin müsebbibi kimler?
    Misbah ERATİLLA

    Mele Ahmed-i Cizirî

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.