"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ARALIK 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Dön özüne hicretle

AYŞENUR YAŞAR
21 Aralık 2020, Pazartesi 00:05
“Hicret nedir?” sorusuna karşılık gelen, “Kötü­lüğü terk etmendir.” Ve “Muhacir kimdir?” sorusuna, “Hata ve gü­nahları terk edendir.”

“Ensar kimdir?” sorusuna ise “Günahlardan uzaklaşmak için çaba harcayana, çevresindekilerin yardımcı olmalarıdır.” Ve bunların oluşması için çaba ise, ibâdet kav­ramı içinde yerini alır.

İnsanın hatalarından, günahlarından uzaklaşması ise mağara misali Peygamberimizle (asm) birlikte olan Ebru Bekir (ra) gibi, biz de her işimiz­de sünneti tatbik etmektir.

O zaman mağaranın yanına kadar gelip onları göremeyen müşrikler gibi bizim nefis ve şeytanı­mız da bize zarar veremez. “Korkma! Allah bizimledir” sözü, bizim de samimi olarak Allah’a sığındığımızda Rabbimizin korumasıdır.

Hatta hicret yolunda Süraka’nın takibi esnasında atının ayaklarının kuma gömülmesi gibi şeytanımız bile bize yaklaşamaz. Yeter ki biz günah ve hatalarımızı terk etmekte ciddi olalım.

Medine İslâm’ın yaşandığı yer. İşte bizim de samimi, hâlis niyetimizin karşılığıdır Medine… Artık tövbe ile ve kötü huylarımızı terk ile başarmışızdır ‘Hicret’i… Olması gereken hâlis bir niyet lazımdır. Aynen kan ve fışkı ortasından süzülüp faydalı bir gıda olan süt gibi. Bizim de amellerimiz nefis ve şeytanın ortasından geçerek saf süt gibi olmalı. İşte bu da bir hicretin ihlas ile başarıya ulaşmasıdır.

Peki, neydi Müslümanları göç ettiren şey? Vatanlarından, mallarından daha ehemmiyetli olan neydi? İnancını, ibadetini yaşayamamaktı değil mi? İşte bizim de ibadetlerimizin önünde duran engelleri kaldırmak bir hicrettir. Olumsuz duygularımıza yön vermek hicrettir. Nefsimiz, Allah’ın emirlerine itaat etmezse, onunla yollarımızı ayırmak hicrettir. Hülâsa hicret; ibadetlerden alıkoyan her şeyi terk etmektir. Aynı zamanda bir yıl başıdır. O zaman yılın başı ise muhasebe demektir.

Bugüne kadar başaramadıklarımıza “Hadi Bismillah!” deyip niyet edelim hicretimize… Ve yaratılış gayemize uygun yaşamaya. 

(Bizim Aile dergisinden alınmıştır.)

Okunma Sayısı: 200
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kayyım düzeninde sıra STK’larda mı?

    İnsana değer verdiğiniz ölçüde güçlenirsiniz

    Saraylılara her şey serbest

    Dünya genelinden son 24 saatteki gelişmeler

    4 ülkeden Türkiye'ye olan uçuşlar durduruldu

    Yemenli çocuklar savaş kurbanı

    Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine füze saldırısı

    Yargıda değişim haftası

    Kara kartal 3 puana 4 golle ulaştı

    Bakan Koca: Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor

    7.6 kapıda, ama hâlâ hazır değiliz

    Elektrik, su, doğal gazda faturalardan vergi alınmasın

    RTÜK’den TV’lere: Konuklarınızı iyi seçin

    ‘Milyonlara ulaşacağız’

    Koronavirüsün yeni mutasyonu konusunda DSÖ'den açıklama

    Gaziantep'teki yoğun bakım yangınında ölü sayısı 11'e yükseldi

    Dünya genelindeki vaka sayısı 80 milyona yaklaştı

    Koronavirüs aşısının sebep olduğu alerjik tepkiler araştırılıyor

    'Mangala' UNESCO listesine kaydedildi

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Sefih ve ahlâksızların korona korkuları…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Said ZEKİ

    Kafka, cezaevi bebeklerine de mektup yazar mı?
    Genel

    Kayyım düzeninde sıra STK’larda mı?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Ali KAYA

    Bediüzzaman ve Kemalin rüyası
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Tehlikeleri görebiliyor muyuz?
    Ali FERŞADOĞLU

    Müslüman pragmatik midir?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kilikya Bölgesi’nde millî şahlanış
    Yeni Asya'dan Size

    Hafta sonları e-gazete

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.