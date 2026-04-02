"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 NİSAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Zübeyir Ağabeye rahmetler olsun

Osman ZENGİN
02 Nisan 2026, Perşembe
Zübeyir Ağabey, Üstadının harfi harfine tâkibcisiydi.

Hususan, Üstadın, siyasî ve içtimaî mes’elelerdeki reçetelerini çok iyi biliyordu. Zaten, cemaat arasında, imanî mevzularda, bir mes’ele yoktu. Mes’ele, siyasî ve içtimaî mevzularda hataya düşmekti. Onda da, nasıl hataya düşülür? Üstadın o mevzulardaki tavsiye ve prensiblerini anlamamakla, dinlememekle, okumamakla  olur. Onlar, lâhika ve Eski Said Dönemi eserlerinde izah edilmektedir. Onları okumaz, bilmez, tatbik etmezsen, olursun “tarikat ehli Nurcu.”

İşte, Üstad da, talebelerinin böyle hatalara düşeceklerini bildiği için “Zübeyir, Nur’un kumandanıdır!” vasfıyla tavsif ettiği Zübeyir Ağabeye ayrıca, bütün talebelerinin bir arada olduğu zaman söylediği “Sizin hepinizi aldatırlar, kandırırlar. Ama bu taş kafayı kandıramaz, aldatamazlar!” sözü ile onun ehemmiyetli mevkiini daha iyi izah ediyor.

Ondandır ki, yirmi yedi sene milletin ensesinde boza pişiren, dinsizliği yerleştirmeye, dine ait bütün değerleri yok etmeye çalışan ve altı asırlık  bu vatanı bizlere, kanlarıyla, canlarıyla yurt edip, emanet eden Osmanlı’yı kendi yurdundan sürgüne gönderen Süfyanizmi mağlûb edip, millet namına iktidara gelen DP’nin Başbakanı Menderes’e değil de, mason ve Kemalist olarak bildiği Celâl Bayar’a, o meşhur tebrik telgrafını da, Zübeyir Ağabeye çektirmiştir. Ve sonradan Zübeyir ağabeye “Zübeyir, ben o telgrafı niye çektirdim?” dediğinde “Üstadım bilir” cevabına mukabil, “Kardeşim, ben şimdi bu telgrafı çekmesem, İsmet, Celâl’e; ‘Said ne sizdendir ne bizden’ diyerek bizi ezmeye çalışabilir” demiştir.

Zübeyir Ağabey, eğer hayatta olsaydı iftiraklara müsaade eder miydi? 

Cemaatteki iftiraklara, hele de hem Nurcuların, hem Demokratların düşmanı olan ihtilâlcilere taraftar olup, alkış tutup, cemaatin ittihadına darbe vuranlara müsaade eder miydi, razı olur muydu? Kaderî vechini elbette bilemeyiz.

Vefatının 55. senesinde, Zübeyir Ağabeyi rahmetle yâd ediyoruz.

Okunma Sayısı: 1075
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Mehmet Kaşlıoğlu

    3.04.2026 15:30:17

    Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edildiği (6 Mayıs 1972) dönemde başbakan Nihat Erim idi. Nihat Erim, 12 Mart Muhtırası sonrası CHP'den istifa ederek teknokratlar hükümetini kurmuştu.

  • Mehmet Kaşlıoğlu

    3.04.2026 15:18:41

    Enis bey Deniz Geçmiş'i Süleyman Demirel'in idam ettiğini delillerle ispatlar mısın ?

  • Enes

    2.04.2026 22:26:44

    Deniz gezmiş ve arkadaşlarını idam eden kişi Süleyman Demirel idi. Ne in yaptı bunu?

  • Mehmet Kaşlıoğlu

    2.04.2026 16:27:42

    12 Eylül 1980 deki Askerî Darbe dindar cumhuriyetçi,(ahrar)hürriyetperver ve demokrat Nur Talebeleri'ni paramparça eden:süfyaniyetin en muzır şeytanî hareketidir. Keza bu desise memlekette bir mihenk taşı olmuş,Bediüzzaman'ın Divan-ı Harb-ı Örfî,Münazarat Hutbe-i Şamiye,Eski Said Devri Eserleri ve Emirdağ ve Kastomonu Lahikalarını okuyan,anlayan ve bizzat amel eden Nur talebelerinin " Zübeyrî Çizgi " deki hizmet tarzının hakkaniyetini ispatlanmıştır. İhtilale ve İhtilal Anayasası'na mert,cesur ve alenen karşı çıkan Yeni Asya Gazetemiz ihtilalciler tarafından 470 gün kapatılmıştır. Memlekete hizmet sevdalısı olan Başvekil Süleyman Demirel'e ve diğer parti başkanlarına siyaset yapma yasağı getirilip Zincirbozanda ikamete mecbûr edilmişti.

  • Mehmet Kaşlıoğlu

    2.04.2026 15:59:44

    12 Mart 1971 Askerî Muhtırası Türkiye'nin maddi ve manevi bütün sahalarda " Take off "yani tam uçuşa başlayacağı safhada,merhalede ve devirde evvel emirde dindar demokratlara sonra demokratlara yapılan haince bir fesat hareketidir. Üniversiteli solcu ve sağcı gençleri memleketin halaskârı olacak kahramanları gösterip anarşi ve tedhiş hadiselerinde sûistimal ettiler. Deniz Gezmiş,Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı idam edip sosyalist ve komünistlerin eline yıllarca kullanacakları malzeme verdiler. Onlardan ilham alan bugünkü üniversiteli gençlerimiz Küba'lı Che Guara'nın kırmızı yıldızlı beresini giyiyor.

  • Mehmet Kaşlıoğlu

    2.04.2026 15:37:26

    31 Mart 1909 tarihindeki ihtilal Ahrarlara yani meşrûtiyetperver hürriyetçi demokratlar aleyhinde icra edilmiştir. 29 Mayıs 1960 Askerî Darbesi;Dindar Cumhuriyeti ve ona hizmet eden üç güzide hürriyet,adalet ve hür meclis kahramanları olan şehit merhum Adnan Menderes,Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorluyu katletmek için alçakça yapılmıştır.

  • HÇeşitcioğlu

    2.04.2026 09:19:47

    ZAbi ve tüm sevenlerine Allah aff mağfiret ve rahmet etsin elfü elfi amiinn.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

📷

Tavizsiz bir dik duruşun adı: Mehmet Kutlular - Vefatının 5. yılında rahmetle yâd ediyoruz

Trump, İran'a tanıdığı süreyi uzattı

Fenerbahçe, 1 maç eksiği olan Galatasaray'ın 1 puan gerisinde

Oyun oynarken çamura saplandılar

"Beyaz Saray aptalca hatalarını tekrarlamayı planlıyorsa Babu'l Mendeb Boğazı'nı da kapatılabiliriz"

"Boğazı açın yoksa cehennemde yaşayacaksınız"

Akdeniz'de düzensiz göçmen teknesi alabora oldu: 70'ten fazla kişi kayboldu

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada yaralanan polis memuru şehit oldu

"Üzerlerine kıyametin kopmasına 48 saat kaldı"

Irak’taki petrol depolarına İHA saldırısı

İran'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotu da kurtarıldı

Mültecilere güvenli yollar açın

Prof. Dr. Hatemi, dualarla uğurlandı

On binlerce kişi Trump ve yönetimini protesto etti

TÜİK, pazara çıksın

İran'dan Guterres ile BM Güvenlik Konseyi'ne mektup

Bir yanda açlık, diğer yanda israf var

Yüzde 11’lik zammı ilk 90 günde enflasyon yuttu

Vatandaşın banka borçları artıyor

En Çok Okunanlar

Genel

Trump, İran'a tanıdığı süreyi uzattı
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Genel

Fenerbahçe, 1 maç eksiği olan Galatasaray'ın 1 puan gerisinde
Genel

Nurdan Katreler

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.