"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Gençler mutlu değilse...

Faruk ÇAKIR
02 Nisan 2026, Perşembe
Yapılan bir araştırma ülkemizde yaşayan gençlerin mutlu olmadığını ortaya koymuş. O halde soralım: Gençleri mutlu olmayan bir ülkenin “genç olmayanlar”ı mutlu olabilir mi?

Habitat Derneği’nin (habitatdernegi.org) 2017’den itibaren Infakto RW (Infacto Research Workshop – Uluslararası Politika Akademisi) ortaklığıyla yürüttüğü “Türkiye’de Gençlerin İyi Olma Raporu”nun altıncısı yayımlanmış. 9-24 Ekim tarihleri arasında Türkiye’nin şehirde yaşayan genç nüfusunu temsil eden 33 ilde, 18-29 yaş aralığındaki bin 403 gençle yüz yüze yapılan görüşmelerden elde edilen raporda, gençlerin “kaygıları”nın devam ettiği anlaşılmış.

Raporda gençlerin “Türkiye’ye hissedilen duygusal bağlılık” oranı yüzde 50.2 olarak ölçülmüş. Hayatından memnun olan gençlerin oranı 2017’de yüzde 70.8 iken bu oran 2025’te yüzde 53.6’da kalmış. Bu soruya doğrudan “memnun değilim” diyenlerin oranı ise 2017’de yüzde 28.9 iken 2025’te yüzde 46.3’e yükselmiş.

Araştırma şöyle özetlenmiş: Öte yandan “Gelecekten umutluyum” diyenlerin oranı 8 yılda yüzde 66.6’dan 44.5’e geriledi, “Gelecekten umutlu değilim” diyenlerin oranı ise yüzde 32.8’den yüzde 54.6’ya yükseldi. Gelecekten umutlu olanlar arasında iş arayanların oranı yüzde 16’da kalması dikkat çekti. Çalışma durumuna göre gençlere yöneltilen “Gelecekten umutlu musunuz” sorusuna evet diyenler arasında çalışanların oranı yüzde 49, iş arayanların oranı yüzde 16, öğrencilerin oranı 47, ev gencinin oranı yüzde 46 oldu. Gençlerde “İş bulmak zor olur” diyenlerin oranı yüzde 71.9’a tırmanırken gerekçe olarak ise yüzde 28.1 yeterli iş imkânlarının olmaması, yüzde 17.2 iş bulmasını sağlayacak tanıdık bulamaması, yüzde 14.7 gerekli becerilerden yoksun olma ve yüzde 10 ücretlerin düşüklüğü gösterildi.

Raporun hazırlanmasında görev alan Prof. Dr. Emre Erdoğan şöyle demiş: “Türkiye’nin işsiz gence iş verecek, geçinmesini sağlayacak ve okul hayatından iş hayatına geçişte adapte olmasını sağlayacak bir güvenlik ağına ihtiyacı var.” (cumhuriyet.com.tr, 31 Mart 2026)

Ayrıntılar bir yana bırakılsa bile ortada inkâr edilemez bir gerçek var: Ülkemizdeki hal ve gidiş sebebiyle gençler hayatlarından memnun değil. Ve bu memnuniyetsizlik ne yazık ki her geçen gün biraz daha artıyor. Peki, Türkiye’yi idare edenler bu konulara nasıl yaklaşıyor? “Acaba gençler niçin memnun değil ve pek çok zorlukları göze alarak icap ederse başka ülkelere göç etmeyi bile düşünüyor?” diye dert edinen var mı?

“Gençtir, kaygısı ve endişesi olur. Zamanla düzelir” dememek lâzım. Çünkü gençleri kaygılı ve endişeli olan ülkelerin gelecekleri de endişeli demektir. Bugünün gençleri yarının yaşlıları olacağına göre gençlerin endişelerini ortadan kaldıracak adımların atılmasında fayda var. 

Bugün atılmayan adımların ağır bedelini önümüzdeki yıllarda hep birlikte ödemek durumunda kalırız, Allah muhafaza...

    📷

    Tavizsiz bir dik duruşun adı: Mehmet Kutlular - Vefatının 5. yılında rahmetle yâd ediyoruz

    Trump, İran'a tanıdığı süreyi uzattı

    Fenerbahçe, 1 maç eksiği olan Galatasaray'ın 1 puan gerisinde

    Oyun oynarken çamura saplandılar

    "Beyaz Saray aptalca hatalarını tekrarlamayı planlıyorsa Babu'l Mendeb Boğazı'nı da kapatılabiliriz"

    "Boğazı açın yoksa cehennemde yaşayacaksınız"

    Akdeniz'de düzensiz göçmen teknesi alabora oldu: 70'ten fazla kişi kayboldu

    Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada yaralanan polis memuru şehit oldu

    "Üzerlerine kıyametin kopmasına 48 saat kaldı"

    Irak’taki petrol depolarına İHA saldırısı

    İran'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotu da kurtarıldı

    Mültecilere güvenli yollar açın

    Prof. Dr. Hatemi, dualarla uğurlandı

    On binlerce kişi Trump ve yönetimini protesto etti

    TÜİK, pazara çıksın

    İran'dan Guterres ile BM Güvenlik Konseyi'ne mektup

    Bir yanda açlık, diğer yanda israf var

    Yüzde 11’lik zammı ilk 90 günde enflasyon yuttu

    Vatandaşın banka borçları artıyor

