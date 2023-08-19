Meçhule giden yoldan gidilmez

Bir yol vardır bir de yolcu…

Yol mu belirler yolcunun yolunu, yoksa yolcu mu? Sadece yol olsa… Yolcunun yolunda yol ayırımları, kavşaklar, köprüler, çıkacaktır. Yolcu yolunu iyi belirlerse gideceği yere varır emniyetle. Eğer baştan belirlemezse o yolculukta sıkıntılar çekecektir. Yani yolcu ‘rastgele’ diyemez, rast gelmesi için bilinçli olması gerekir. Diyemez, ne yapayım, yol beni buraya getirdi diye…

Öyle yollar vardır ki bilemez, neticesi ne getirir ne götürür. Onun için yolcu şuurlu olmalı. Bilinçli yolcunun yolu, yormaz yolcuyu. Çünkü yolunu bilir, işini görür ve rahat eder.

Hayat bir yolculuktur, bu yolculukta nereye gittiği belli olmayan yollarda endişe yaşar insan. Fakat gittiği yeri bilen için o endişe olmaz. Sadece doğru yolda mıyım diye başta dikkat eder. Emin olunca da artık teslim olur. Değilse o yolculuk azap olur.

Ey insan! Bu hayat yolunda sen de bir yolcusun, dikkat et gideceğin yola.

Seçtiğin yol seni hayra, güzele huzura çıkarmalı. Meçhule giden bir yolda gidilmez bu dünya hanında… Hayatındaki sıkıntılar seçtiğin yol ile de olabilir, dön bir bak girdiğin yola…

Hasılı kelam:

Yol, yolcuyu çıkarmalı cennet yurduna.