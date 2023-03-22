"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

"Askerliğim" bütünleşik hizmeti kullanıma hazır

22 Mart 2023, Çarşamba 11:54
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, e-Devlet Kapısı'nda askerlikle ilgili tüm işlemlerin yapılabileceği "Askerliğim" bütünleşik hizmetinin vatandaşların kullanımına sunulduğunu bildirdi.

Askerlikle ilgili tüm işlemler e-Devlet'ten yapılabilecek

e-Devlet Kapısı'nda sunulan "Araçlarım" "İkametgahım", "Çalışma Hayatım" ve "Hac İşlemleri" bütünleşik hizmetlerinin ardından "Askerliğim" adıyla yeni bir bütünleşik hizmet çalışması hayata geçirildi.

Vatandaşlar, söz konusu hizmeti kullanarak, askerlik bilgilerini görüntüleyebilecek, askerlik işlemlerini gerçekleştirebilecek ve askerlik süreçleri hakkında bilgi alabilecek.

"Askerliğim" hizmeti, kullanım esnasında kullanıcıyı otomatik olarak içinde bulunduğu döneme yönlendirecek. Ayrıca yoklama döneminde, celp ve sevk döneminde ya da yedeklik döneminde bulunan vatandaşlara kısa mesaj (SMS) yoluyla bilgilendirme de sağlanacak.

5 dönemden oluşan bütünleşik hizmetle askerlik durumuyla ilgili tüm işlemler yapılabiliyor.​​​​​​​

e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan, "Askerlik çağı öncesi" dönemde henüz askerlik hizmeti yükümlülüğü olmayan vatandaşlar askerlik çağının başlamasına ne kadar süre kaldığını görebilecek.

Yoklama dönemi

"Yoklama" döneminde ise vatandaşlar, askerlik çağının başlangıcından muvazzaflık hizmetinin başlangıç tarihine kadar olan süreyi görebilecek. Askerlik yükümlülüğünü yerine getirecek vatandaşların, sağlık ve öğrenim durumlarıyla meslek ve niteliklerinin tespit edilmesi amacıyla ekranda belirtilen süre içinde yoklama işlemlerini tamamlamaları gerekecek.

Kullanıcılar, yoklama işlemlerine “Askerlik hizmetimi yerine getirmek istiyorum (yani yoklama başvurusunda bulunacağım)" veya "Askerliğimi ertelemek istiyorum (yani erteleme başvurusunda bulunacağım)" seçeneklerinden kendilerine uygun olanı seçerek başlayabilecek.

Celp ve sevk dönemi

Yoklama işlemlerini tamamlayanlar, “Celp ve sevk bilgileri" sayfasından hizmet şekli, kuvveti, eğitim birliği, sınıfı, rütbesi, celp ve sevk dönemiyle, sevk tarihi bilgilerini içeren sınıflandırma sonucunu bilgilerini öğrenebilecek.

Sınıflandırma sonucu belli olan vatandaşların "Sevk Başvurusu" butonuna tıklayarak sevk başvurusu işlemlerini sayfada belirtilen süre içinde tamamlaması gerekiyor. Sevk belgesinde öngörülen süre içinde birliğine katılmaması durumunda ekranındaki bilgiler "Bakaya" olarak düzenlenecek.

Sevk işlemini tamamlayanlar, sayfanın altında bulunan "Sevk Belgesini Görüntüle" kısa yolu sayesinde sevk belgelerine ulaşabilecek.

Muvazzaflık dönemi

Vatandaşın sevk belgesinde yazan sevk tarihinden, terhis tarihine kadar silah altında geçirdiği süreyi ifade eden "Muvazzaflık dönemi" sayfasında ise vatandaşın sınıfı, rütbesi, celp ve sevk dönemi, sevk tarihi ve sevk edildiği birliğe ait bilgiler bulunuyor.

Bu başlık altında muhtemel terhis tarihini de görebilecek. Ayrıca, kullanıcının askerliği boyunca izninin veya hava değişiminin bitişinde birliğine katılmaması halinde askerlik durumu sayfada görüntülenebilecek. Bu durumda birliğine teslim olmak üzere en yakın askerlik şubesine gitmesi veya doğrudan birliğine katılması gerektiği uyarısı kullanıcının sayfasına yansıtılacak.

Yedeklik dönemi

"Yedeklik dönemi", başlığı altında muvazzaflık döneminin bitiminden askerlik çağının sonuna kadar olan süre durumu gösteriliyor.

Sayfada yedeklik döneminin hangi tarihten itibaren başladığı ve hangi tarihe kadar devam ettiğiyle ilgili bilgiye erişebilecek. Yedeklik döneminin bitmesine kalan süre, otomatik olarak hesaplanacak ve ekranda yer alacak.

Muvazzaflık hizmetini tamamlamış ve yedeklik dönemi içinde bulunan vatandaşların sefer görev emri, seferberlik tatbikatı veya ferdi seferberlik eğitimi görevi bulunması durumunda sayfa içinde bilgilendirme bölümünde belirtilecek.

Askerlik hizmetini tamamlamış vatandaşlar terhis bilgilerine sayfa içinden erişebilecek. Ayrıca askerlik hizmet borçlanması işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar sayfada bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu askerlik borçlanması işlemleri bölümünden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Kullanıcılar merak edilen sorulara ait cevaplara da "Size Özel Sorular ve Cevapları" başlıklı bölümden erişebilecek.

AA

Okunma Sayısı: 213
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Türkiye'deki her 3 asansörden biri ''güvensiz''

    "Askerliğim" bütünleşik hizmeti kullanıma hazır

    Çin'de "kum fırtınası" alarmı - Hava kirliliği "zehirli" seviyede

    2. el online oto pazarında hem fiyatlar hem de satışlar arttı

    AYM, HDP'nin talebini reddetti

    Pakistan'dan çadır sevkiyatı devam ediyor

    Ukrayna Genelkurmayı: Bahmut ve Avdiyivka'da şiddetli çatışmalar sürüyor

    Bulgar yüzücü kazandığı madalyayı depremzedeler için sattı - 'Televizyonda gördüklerine inanamadım'

    "Cebimdeki tek harçlık"

    Yaraları sarmak için Ramazan iklimini iyi değerlendirelim

    Afet tedbirlerinde Şili’yi örnek alalım

    Fırsatçılara izin verilmesin

    Ramazan paketleri satış taktiği oldu
    📷

    İzmir Kitap Fuarı'ndan Hatıralar... - 'Risalelerden istifade için Medrese-i Yusufiye’ye girmişiz'

    Ülkeyi bu felâketten çıkaracağız

    “Işık hadisesi” izlenemedi

    Pentagon'dan düşen PKK/YPG helikopterleriyle ilgili açıklama

    İstanbul'da 3400 davulcu görev alacak

    Afganistan - Hindikuş'ta 6,5 büyüklüğünde deprem

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu iktidar ve Risale-i Nur
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    “Nerde bu millet” ittifakı ve statiği
    Süleyman KÖSMENE

    Rahmetin feyzi üzerimizde
    Risale-i Nur'dan

    Hayatın başına gelen her şey hasendir
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Sebahattin YAŞAR

    Gelişmeler kötü değil
    Faruk ÇAKIR

    İngiltere’deki iyiler
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Hücumat-ı Sitte: Altı Hücum
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasetin kimyası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.