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20 NİSAN 2025 PAZAR - YIL: 56

'Yapay zekaya hükmeden, dünyaya hükmeder'

20 Nisan 2025, Pazar 14:04
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt, yapay zekanın yaşam, çalışma ve düşünme biçimlerini değiştirdiğini söyledi.

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Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde "14. Uluslararası Sinan Sempozyumu" düzenlendi.

Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi ve UNESCO destekleriyle Mimarlık Fakültesi Toplantı Salonu'nda "Mimarlık ve Gelecek" temasıyla gerçekleştirilen sempozyumda, mimarlığın geleceğe yönelik rolü çok boyutlu bir perspektif ve disiplinler arası yaklaşımla ele alındı.

Sempozyumun davetli konuşmacısı İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt, "Yapay zeka ne vadediyor? Fırsatlar ve tehditler" başlıklı sunumunda, yapay zekanın yaşamın her alanında kullanılmaya başlandığını ifade etti.

Yapay zeka teknolojisinin dünyayı değiştirdiğini belirten Bozkurt, "Yapay zeka, yaşam, çalışma ve düşünme biçimlerini değiştirdi. Hayatımızda devrim yapacak bir teknoloji." dedi.

Bozkurt, 18. yüzyılda Sanayi Devrimi'ni gerçekleştiren devletlerin dünyanın en büyük ülkeleri hale geldiğini, o dönemki devrimin günümüzdeki karşılığının yapay zeka olduğunu vurguladı.

Son 15-20 yılda yapay zeka teknolojisi alanında büyük bir atılım yaşandığını dile getiren Bozkurt, şöyle devam etti:

"Yapay zekaya çok büyük paralar ayrılıyor. Yapay zekaya hükmeden, dünyaya hükmeder. Yapay zekada rekabetçi hale gelirseniz tüm alanlarda inanılmaz fırsatlar var. Yapay zeka ile makineler birçok şeyi yapabiliyor. Yapay zeka insandan daha akıllı hale geliyor. Bizden daha akıllı makineler bize itaat eder mi? Bu makineler bizim verilerimizle eğitiliyorlar. Bizim böyle aç gözlü bir yapımız var. Güç kazanmaya çalışırız. Böyle bir dünyanın verileriyle eğitilen yapay zeka, aynı aç gözlülükle kendi imparatorluğunu kurmaya kalkar mı? Kontrolü bizden çıkar mı? Bu soruları dünyanın akıllı adamları soruyor."

Bozkurt, kontrolsüz şekilde gelişen yapay zekanın olumsuz sonuçlara yol açabileceğini dile getirdi.

Yapay zekanın insan hayatına etkisinin, teknolojinin nasıl dizayn edileceğine bağlı olduğunu belirten Bozkurt, yapay zekayla ilgili bilinçli ve hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ise konuşmasında, Mimar Sinan'ın büyük bir deha olduğunu ifade etti.

Mimar Sinan'ın çağının ilerisinde bir sanat anlayışı bulunduğunu belirten Hatipler, Sinan'ın izinden giden mimarlar yetiştirdiklerini ifade etti.

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Semiha Kartal da mimarlığın sadece bugünü değil geleceği de şekillendiren bir disiplin olduğunu belirterek, sempozyuma katılanlara teşekkür etti.

Yurt içi ve yurt dışından 169 akademisyenin katılımıyla gerçekleşen sempozyumda 83 bildiri sunuldu.

AA

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