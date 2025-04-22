Görme engellilere yapay zekâdan rehber

'Yapay zekaya hükmeden, dünyaya hükmeder'
Görme engelli bireylere yapay zekadan büyük bir destek geldi. Çinli bilim insanları, görme engellilerin rehber köpek ya da baston olmadan bağımsızca hareket etmelerini sağlayacak bir sistem geliştirdi. Gözlükler yapay zeka ile çalışıyor. Üzerindeki kamera çevreyi tarıyor, görüntüleri küçük bir bilgisayara aktarıyor. Ayrıca sistem nesneleri tanıyor ve kullanıcıya kemik iletimi yoluyla sesli uyarılar gönderiyor.
Haber Merkezi
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