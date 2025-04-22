Görme engellilere yapay zekâdan rehber

Çinli bilim insanları, yapay zekâyla çalışan ve anlık çevre analizleri yapan bir sistem geliştirdi. Sesli ve dokunsal uyarılarla engelleri bildiren bu teknolojiden oluşan gözlüklerle, görme engelliler bağımsız ve daha güvenli bir şekilde hareket edebilecek.

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