‘Çığır Açan Buluş Ödülü’ aldı

Koç Üniversitesi’nden Prof. Dr. Metin Sitti, Duvarları Yıkmak: Dünya Bilim Zirvesi’nin “Mühendislik ve Teknoloji” kategorisindeki “Yılın Bilimde Çığır Açan Buluşu Ödülü”nün sahibi oldu.

Koç Üniversitesi Tıp ve Mühendislik Fakültelerinin Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Sitti, Duvarları Yıkmak: Dünya Bilim Zirvesi’nde Yılın Bilimde Çığır Açan Buluşu Ödülü’ne layık görüldü. Koç Üniversitesi’nin açıklamasına göre, Berlin Duvarı’nın yıkılmasından ilham alarak, bilim ve toplumda yıkılacak sonraki duvarları bulmayı amaçlayan, Duvarları Yıkmak: Dünya Bilim Zirvesi’nin “Yılın Bilimde Çığır Açan Buluşu Ödülü”, “Mühendislik ve Teknoloji” kategorisinde Prof. Dr. Metin Sitti’nin oldu.

Berlin’de gerçekleştirilen zirvede, 111 ülkeden yaklaşık 1.000 aday, 10 farklı kategoride “Yılın Bilimde Çığır Açan Buluşu Ödülü” için yarıştı. Mühendislik ve Teknoloji kategorisindeki ödül kablosuz küçük tıbbi robotlar, biyoesinli minyatür, yumuşak robotlar ve yapıştırıcılar gibi çeşitli araştırma alanındaki öncü çalışmaları nedeniyle Prof. Dr. Metin Sitti’ye takdim edildi. Prof. Dr. Sitti, aynı zamanda, ETH Zürih Bilişim Teknolojileri ve Elektrik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Max Planck Akıllı Sistemler Enstitüsü Direktörü olarak da görev yapıyor.

İnsan vücudunda kablosuz tıbbÎ cihazların kullanımında engelleri yıkıyor

Prof. Dr. Metin Sitti, araştırmasının, insan vücudu içinde kablosuz tıbbi cihazların kullanımının önündeki engelleri yıktığını belirterek, felçli bir hastanın beynindeki kan pıhtısını açmak için vücuda giren mikroskobik bir denizaltıyı anlatan 1966 yapımı bilim kurgu filmi Fantastic Voyage’den çok etkilendiğini anlattı. Sitti, “Filmi gördüğüm andan itibaren, insan vücudunun karmaşık bölgelerinde gezebilecek küçük tıbbî cihazlar yaratmanın hayalini kurmaya başladım. Bu makineler minimal invazif işlemlerde kullanılıp hastalıkları erken evrede ve fazla yan etki oluşturmadan teşhis ve tedavi edebilir.” ifadelerini kullandı.