“Demokrasiye yapılmış darbe”

TBMM Genel Kurulunda grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, “Bu karar, vatandaş tarafından zaman ve gündem ayarlı siyasî mühendislik kararı olarak görüldüğü için tartışmaya yol açtı.” dedi.

CHP’nin başına gelen, her partinin başına gelebilir

Artık kimse güvende değil

Uysal: Siyaset mahkeme salonlarına sıkıştırıldı

İstinaf mahkemesinin CHP ile ilgili verdiği “mutlak butlan” kararını eleştiren CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise, “Mutlak butlan kararı bir siyasî partinin iç işi değildir, demokrasiye yapılmış darbedir.” ifadesini kullandı. Mutlak butlan kararının seçilenin ve seçenin güvenliğini ortadan kaldırdığını savunan Günaydın, “Siyasî Etik Yasası’nı çıkaralım” çağrısı yaparak, AK Parti milletvekillerini mal varlıklarını açıklamaya davet etti. TBMM-aa

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Kayyım cumhuriyeti istemiyoruz

Partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, iktidar politikalarını sert sözlerle eleştirdi. Dervişoğlu, “Siyasetin nasıl şekilleneceğini kurguladıklarını görüyoruz. CHP’nin cebren kapıların kırılmasını, başına kayyım atanmasını ‘yargı kararıdır’ deyip geçmiyoruz. Biz bir kayyım cumhuriyeti istemiyoruz. Türk milletinin sözü üstün olsun istiyoruz. Siyaseti sandığın belirlediği bir ülke istiyoruz. Biz saltanat değil, Cumhuriyet istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi