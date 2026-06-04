Zararı çeken çiftçi

Yozgat Merkez Divanlı Mahallesi Muhtarı Mikail Avcı, Hububat taban fiyatlarının girdilere göre çok düşük olduğunu belirterek, “Çiftçi çok mağdur. Şu anda biz aldığımız gübreyi, yaktığımız mazotu çıkarmayız. Şu anda çiftçinin hali perişan. Ekilmeyen arazi var, ekilmeyen tarlalar var, girdilerin pahalı olduğundan dolayı. Bu taban fiyattan hiç memnun değiliz. Biz aldığımız gübreyi mazotu ödeyemedik. O yüzden bir an önce bu da fiyatı biraz artırmaları lazım. En az 22-23 lira olması lâzım ki çiftçi kazansın” diye konuştu.

Çiftçiyi perişan ettiler Ekilmeyen tarlalar var “En azından 20 TL olması lâzım” Ali Sarı isimli çiftçi, “Memnun değiliz kardeşim. Tüm zarardayız. Nasıl dersen? Buğdaya 15-16 lira veriyor. Gübre çıkmış 40-50 bin liraya. Mazot çıkmış 70-80 liraya. Bundan ne kazanacağız? En azından 20 lira olması lazım. Verdiği primler hariç elimize net olarak 20 lira geçmesi lazım” ifadelerini kullanırken, Bilal Zararsız da, “Fiyatlarımız biraz sıkıntılı. 17-18 veya 20’de olsa iyi olurdu. Girdiler biraz fazla. Kesintiler biraz çok oluyor. Bu sene de mahsulümüz iyi olursa biraz herhâlde eliyle ters iter” dedi. “Artık çiftçiliği bırakacağız” Osmaniyeli çiftçi Veli Hambal da, “Biz çiftçiler olarak girdilerin bu kadar yükselip de bize verilen fiyatlar düşük kalmaya devam ederse biz çiftçiler olarak artık üretmekten vazgeçeceğiz. Neredeyse artık çiftçiliği bırakacağız. Biz bir kilo buğdayı satıp bir tane ekmek alamıyoruz. Bizlere yazık olacağına her şeye yazık olsun” dedi. Yozgat/Osmaniye-Anka

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