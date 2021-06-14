"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

e-Devlet 55 milyon kullanıcıya ulaştı

14 Haziran 2021, Pazartesi 10:00
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, yaptığı açıklamada, 2008 yılında hayata geçirilen e-Devlet Kapısı'nda bugün 804 entegre kurumun bulunduğunu ve 5 bin 822 hizmetin sunulduğunu söyledi.

"11 Eylül 2020'de 50 milyona ulaşan e-Devlet Kapısı'nda, aradan bir yıl bile geçmeden 5 milyon yeni kullanıcı katıldı ve 55 milyona ulaşıldı." diyen Koç, sistemin çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini belirtti.

Koç, e-Devlet Kapısı'ndaki hizmetleri tekil birer hizmetten çıkarıp bütünleşik hizmet formuna taşıma gayretinin sürdüğünü işaret ederek, "Araçlarım, çalışma hayatım, ikametgahım gibi hizmetlerle vatandaşlarımıza birbiriyle ilişkili birçok hizmet adımının tek bir başlık altında paket olarak sunumuna yönelik geliştirmelerimizi yapmaya devam ettiğimizi de belirtmek isterim." diye konuştu.

e-Devlet Kapısı konusundaki çalışma ve gayretlerin karşılığının, uluslararası raporlara da yansıdığını anlatan Koç, şunları kaydetti:

"23 Eylül 2020'de yayınlanan 'AB 2020 Yılı e-Devlet Endeksinde' Kullanıcı Odaklılık başlığında 36 ülke arasından Türkiye 4'üncü olmuştur. Endeksin genelinde 26'ıncı sıradan 13'üncü sıraya yükselmiş olmamız da önemli bir başarıdır. Gelecek bizlere daha çok çalışmayı, dijitalleşme sürecinin asla sekteye uğramayacak hassasiyete sahip olduğunu göstermektedir. Çalışmalarımız ilerleyen dönemde daha kapsayıcı, derin, hızlı ve bütüncül olarak aralıksız devam edecektir."

AA

Okunma Sayısı: 161
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa Birliği, YPG/PKK'nın Afrin'deki hastane saldırısını kınadı

    'Türkiye ve ABD Afganistan için diyalog içinde'

    40 yaş ve üzerindeki vatandaşlar aşılanıyor

    Araç muayene ''gecikme bedellerine'' ilişkin esaslar belli oldu

    12 aylık cari açık 32 milyar 737 milyon dolar oldu

    e-Devlet 55 milyon kullanıcıya ulaştı

    NATO Zirvesi yoğun gündemiyle bugün başlıyor

    Atatürk ilkeleri diye bir ders olamaz

    12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi

    Demokrasi bloku şart

    Yolsuzluk algısında da dibe vurduk

    Arakanlı Müslümanların kampında yangın çıktı: 56 baraka kül oldu

    Avrupa’da, denizleri en çok kirleten ülkeyiz

    Kanal, müsilajı temizlemez

    Türkiye'nin son 24 saati

    Müsilaj yoğunluğu Çanakkale Boğazı'nda

    1 milyar doz aşı hibe edecekler

    Tarım arazileri 4 milyon 720 bin hektar azaldı

    Kanadalı aile dualarla uğurlandı

    Mısır: Türkiye’den taleplerimiz var

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Sakın! Sakın! Sakın!
    Ali FERŞADOĞLU

    Zalime itiraz etmek boynumuzun borcu!
    Genel

    Atatürk ilkeleri diye bir ders olamaz
    Muhammed Sungur

    Berk gibi bir Bekir Berk geçti bu dünyadan...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Dindar İsevîlerin bir temsilcisi AB’dir
    Sebahattin YAŞAR

    Yalancının mumu ne zaman söner?
    Ali Demir

    ‘Muhabbet Fedaileri’nden ders arkadaşımız Zafer Ferah
    Şükrü BULUT

    İnsanlığı imhaya karşı, millî demokrasiler ve semavî dinler ittifakı…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.