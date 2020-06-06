Ekolojik yıkımlar salgın sırasında da durmadı

Ekoloji Birliği Eş Sözcüsü Süheyla Doğan, yıkımın koronavirüsü salgını sırasında da durmadığını belirterek, “Hem Türkiye’de hem dünyada tüm ekolojik yıkım projeleri ne yazık ki devam etti” dedi.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde ekoloji örgütlerinin bir araya gelerek oluşturduğu Ekoloji Birliği, 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde Mayıs ayına ait Ekolojik Yıkımlar ve Mücadeleler Raporu’nu açıkladı. Rapora göre, Mayıs ayında toplam 83 ayrı ekolojik tahribat gerçekleşti. VOA Türkçe’nin haberine göre, bu tahribatların bölgelere göre dağılımında Marmara Bölgesi 17 tahribatla birinci sırada. Ege Bölgesi 11 tahribatla ikinci, Karadeniz ve Akdeniz Bölgeleri 9’ar tahribatla üçüncü ve dördüncü sırada yer alıyor.

“75 milyon kişi kirli hava soluyor”

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası’nın, Türkiye 2019 Hava Kirliliği Raporu’nu yayımladığını hatırlatan Ekoloji Birliği, buna göre kent ölçeğinde en az 75 milyon kişinin kirli hava soluduğunu vurguladı. Rapora göre, Büyük Menderes, Nikita Deresi ve Riva Deresi’nde kirlilik Mayıs ayında gündemdeydi. Trakya’daki Çokal Barajı’nda balık ölümleri meydana geldi. Hevsel Bahçeleri, Dicle Nehri kıyısına dökülen hafriyatla kirletiliyor. Kamilet Vadisi’nde HES projesi dolayısıyla vadiden çamur akmaya başladı.

Talan ve yıkım devam etti

Ekoloji Birliği Eş Sözcüsü Süheyla Doğan, talan ve yıkımın Coronavirüsü salgını sırasında da durmadığını belirterek, “Hem Türkiye’de hem dünyada tüm ekolojik yıkım projeleri ne yazık ki devam etti. Bir sürü başka alanlarda önlem almalarına rağmen maden faaliyetlerinde insanlar dip dibe çalışmaya devam ettiler. Fabrikalarda dip dibe çalışmaya devam ettiler. Mersin’de Akkuyu’da altı bin kişi bir arada çalışmaya devam etti. Bir yandan da ÇED süreçlerini de durdurmadılar. Yeni yeni projeleri bile bu dönemde açıkladılar. Termik santral projelerinin ÇED olumlu kararları bu dönemde verildi. Afşin - Elbistan’da üçüncü termik santral için ÇED onayı verildi” diye konuştu.

“Kriz, kurtuluş yolunu da gösterdi”

Bu süreçte birçok insanın ekolojik krizin etkisini daha iyi gördüğünü kaydeden Doğan, yaşama tarzını değiştirmek isteyenlerin sayısında da bir artış olduğunu belirtti. Doğan, “Bu kriz, aynı zamanda kurtuluş yolunu da gösterdi. Bu süreçte dayanışma ağlarına katılan, evinde ekmek yapan, yoğurt mayalayan, peynir yapan, balkonunda yetiştirmek için fide arayan birçok insan oldu. Yaşam tarzını dönüştürme, doğaya olan etkilerini azaltma konusunda daha fazla tedbir alınması konusunda yol alacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.