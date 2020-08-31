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1 EYLÜL 2020 SALI - YIL: 51

Ekosistemin tahribatı salgınları çoğaltacak

31 Ağustos 2020, Pazartesi 23:53
Bilim insanları, ormanların yok edilmesi, vahşi hayvanların istismar edilmesi sonucunda her yıl dünya nüfusunu etkileyecek, daha ölümcül yeni pandemilerin ortaya çıkacağı uyarısında bulunuyor.

Bilim insanları, ormanların hızla yok edilmesi ve biyoçeşitliliğin azalması sonucu yeni ölümcül pandemilerin ortaya çıkabileceği uyarısını yapıyor. İngiliz The Observer gazetesinin haberine göre bilim insanları bu uyarıyı, gelecek ay New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) zirvesinde de dünya liderlerine de yapacak ve çevrenin yok edilmesi ile Covid-19 salgını gibi yeni salgınların doğrudan bağlantılı olduğuna dair kanıtlar sunacak. Ormanların hızla yok edilmesi, tarım alanlarının kontrolsüz şekilde genişletilmesi, uzak bölgelere madenler inşa edilmesi, vahşi hayvanların gıda, geleneksel tıp veya egzotik ev hayvanları olarak istismar edilmeleri, hastalıkların vahşi hayattan insanlara doğrudan geçişi için ‘kusursuz fırtına’ rolü üstleniyor. Yeni ortaya çıkan hastalıkların hemen hemen üçte birinin, toprak alanlarının kullanımındaki değişikliklerden kaynaklandığı iddia ediliyor. Bunun sonucunda da bilim insanları, her yıl dünya nüfusunu etkileyecek beş ya da altı yeni pandeminin ortaya çıkabileceğini söylüyor.

Âcilen harekete geçilmeli

BBC’deki habere göre Duke Üniversitesi’nden tabiî hayatı koruma uzmanı Profesör Stuart Pimm, “Artık çok fazla faaliyet var. Yasadışı ağaç kesme, açık alan oluşturma, madencilik. Bunlar uluslar arası vahşi hayvan eti ve egzotik ev hayvancılığı ile bağlantılı ve bu krizi meydana getiren sebepler de bunlar. Covid-19 salgını dünyaya trilyonlarca dolara mal oldu ve şimdiden neredeyse bir milyon kişiyi öldürdü. Açıkça âcilen harekete geçilmesi gerekiyor” dedi. 

Salgınlar, artık daha hızlı yayılıyor

Geçmişte birçok yeni hastalığın sebep olduğunu salgınlar belli bir alanda kalıyordu. Ama ucuz havayolu taşımacılığı bu durumu değiştirdi. Hastalıklar, bilim insanları ne olup bittiğini anlayana kadar dünyanın bir ucunda görülebiliyor. Cambridge Üniversitesi veterinerlik bölümü başkanı Prof. James Wood, “Küresel bağlantılar Covid-19’un yeryüzünün yaklaşık her köşesine bulaşmasına sebep oldu ve olmaya devam ediyor” diyor. “The Observer’ın haberine göre bilim insanları şu uyarıyı yapıyor: “Yeni hastalıkların ortaya çıkma oranı ve bu hastalıkların ekonomik etkileri artıyor. Pandemi riskini azaltmaya yönelik bir küresel stratejiyi ertelemek maliyetlerin de artmasına sebep olur. Toplum, gelecekte ortaya çıkabilecek yeni pandemilerin etkilerinin önlenmesi için çabalamalı.”

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