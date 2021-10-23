'Her gün 3 saat video izliyoruz'

Pandemide artan internet trafiğiyle ortaya çıkan yavaşlama kullanıcıların zaman kaybetmesine sebep oluyor.

TurkNet, yaptığı peering anlaşmalarıyla, kullanıcıların ana internet trafiğine girmeden dijital platformlara doğrudan bağlanmasını sağlıyor. İnternet kullanıcıları zamanlarının büyük çoğunluğunu dijital platformlarda geçiriyor. We are Social Turkey’nin araştırmasına göre, kullanıcılar günde ortalama 3 saat 13 dakika video izliyor, zamanının 58 dakikasını ise oyun oynamaya ayırıyor. Dijital platformlardan bazıları zaman içerisinde diğerlerinin önüne geçiyor. Gaming in Turkey’in konuya dair yayımladığı araştırmaya göre Türkiye’deki internet kullancıları aylık ortalama 8,5 saatini Netflix’te geçirirken, en çok kullanılan online oyun platformlarının başında ise Steam geliyor. Pandemiyle birlikte gün içinde artan internet trafiği ise kullancıların bağlantı aşamasında aksaklıklar yaşamasına sebep oluyor.

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