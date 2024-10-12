İnternet bağımlılığı uyuşturucu kadar tehlikeli

İstanbul Aile Vakfı Başkanı Üner Karabıyık, danışmanlık hizmetleriyle ailelere destek olduklarını belirterek, “Gençler arasında hızla yayılan internet bağımlılığı uyuşturucu bağımlılığı kadar tehlikeli. Toplumsal yozlaşmayı durduracaksak özellikle Discord gibi platformların kapatılması gerekmektedir” dedi.

İstanbul Aile Vakfı Başkanı Üner Karabıyık, gençler arasında hızla yayılan internet bağımlılığının uyuşturucu kadar tehlikeli olduğunu bildirdi. Vakıftan yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Karabıyık, Aile Danışmanlık Merkezi’nde aile içi etkili iletişim faaliyetleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Ebeveyn danışmanlığı hizmetleriyle ailelere destek olduklarını belirten Karabıyık, “Aile içi etkili iletişimi güçlendirmek amacıyla terapi çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu konuda desteğe ihtiyaç duyan herkes, vakfımızın ‘isavam.com’ web sayfasını ziyaret ederek, kolayca randevu talebinde bulunabilir.” ifadeleri kullanıldı. Karabıyık, bu eğitimlerle hem çocukların dijital dünyada güvenle hareket etmelerini hem de ailelerin dijital okuryazarlık becerilerinin gelişmesini sağladıklarını vurgulayarak, “Gençler arasında hızla yayılan internet bağımlılığı uyuşturucu bağımlılığı kadar tehlikeli. Özellikle Discord gibi dijital platformlarda bu bağımlılığın daha fazla arttığını gözlemliyoruz. Gençlerin bu platformlarda uzun süre maruz kaldığı içerikler, ebeveynlerin yetersiz kontrolü ile birleştiğinde ciddi sonuçlara yol açıyor.” ifadelerine yer verdi.

Sağlıklı aile ilişkileri şart

Üniversite öğrencisi Ezgi Yurdakul’un 2021 yılında hazırladığı yüksek lisans çalışmasında ergenlerin internet bağımlılığı ve bu bağımlılık üzerindeki ebeveyn-ergen ilişkisinin incelendiğine işaret eden Karabıyık, “Araştırma, 2019 yılında İzmir’deki bir Anadolu Lisesi’nde 196 ergen ve ebeveynleri üzerinde gerçekleştirildi. Sonuçlar, ebeveynlerle kurulan sağlıklı ve güçlü ilişkilerin, ergenlerdeki internet bağımlılığını önemli ölçüde azalttığını ortaya koyuyor.” değerlendirmesini yaptı. Ebeveyn-ergen ilişkisi kuvvetli olan ailelerde internet bağımlılığının daha düşük olduğunu belirten Karabıyık, şöyle devam etti: “Araştırma, anne ve babayla ilişkisi zayıf olan ergenlerde internet bağımlılığı puanlarının arttığını gösteriyor. Özellikle erkek ve annesi lise mezunu olan ergenlerde internet bağımlılığı oranlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiş. Bu bağımlılığın önlenmesinde aileler kilit bir rol oynuyor. Sağlıklı ebeveyn-ergen ilişkisi, internet bağımlılığını önleyici bir kalkan olarak işlev görüyor.” Son dönemde Discord platformunun gençler üzerinde ciddi olumsuz etkiler oluşturduğuna dikkati çeken Karabıyık, şunları kaydetti: “Eğer kadına şiddetle mücadele edecek ve toplumsal yozlaşmayı durduracaksak bu ve benzeri platformların kapatılması gerekmektedir.”​​​​​​​