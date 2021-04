İstanbul’da sıcaklık 50 dereceyi bulacak

Prof. Dr. Levent Kurnaz, “Bu yüzyılın sonunda İstanbul’da sıcaklık 50 dereceyi görecek” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, “Bu yüzyılın sonunda İstanbul’da 45 derecelik sıcaklık normal olacak, 50 dereceler de görülecek” dedi. Kurnaz, ‘2050 yıllarına gelindiğinde Türkiye’de kişi başına düşen su miktarının kıtlık seviyesine ulaşacağını’ da belirtti. Diken’deki habere göre Kurnaz şunları söyledi: “Su kıtlığının en büyük nedeni nüfus ve iklim değişikliği.Çok âcil alternatif çözümler lazım. Bu çözümlerin ilk adımı Türkiye’de İstanbul’dan başka yaşanacak cazibe merkezleri oluşturmak olabilir. Antarktika’da kopmasını beklediğimiz çok daha büyük buz kütleleri var. Bu buz kütleleri koptuğu zaman İstanbul’daki deniz seviyesi yükselecek. Bu yükselme özellikle Boğazlar’ın kıyı kesimlerini çok ciddî etkileyecek”

‘Antalya yaşanmaz olacak’

“Antalya’da bu yüzyılın sonunda insanların yaşayamayacağı sıcaklıkları görme ihtimalimiz yüksek. Sıcaklığın olduğu yere bir de nemi ekleyecek olursak insan vücudunun terlemesine imkân vermeden insan ölümleri gerçekleşecek. Bu sürece biz ‘ıslak termometre 35 derece’ diyoruz. Antalya, Adana ve Mersin gibi bölgelerde ‘ıslak termometre 35 derece’ye ulaşıldığında dışarıda insanlar ölmeye başlayacak”

‘Üretim bitebilir’

İklim değişikliği bu şekilde devam ederse üretim bitecek. Malatya’da şu an da bile kayısı üretimi konusunda zorlanıyoruz. Geçtiğimiz senelerde 2 milyon kayısı ağacı kesildi. Yine sıcaklığa bağlı Mersin’de narenciye bitiyor. Sıcaklık artışı bu şekilde devam ettiği sürece Çukurova’da pamuk tarımı yapamayacak hale geleceğiz. Aynı zamanda şu an Karadeniz’de fındık yetişen yerlerde fındık yetiştiremeyeceğiz” Ülkemizde Orta Anadolu’da tarım yer altı suyuyla yapılıyor. Yeraltı suyunun yer yer düştüğü biliyoruz. Bu durum iklim değişikliğiyle birlikte tarımın da çok kötü etkileneceğini gösteriyor. Yine sıcaklığa bağlı turizmde ciddî kayıplar yaşayacağız. Şu an 35 derecelerde ülkemize turist gelip yaşayabiliyor ancak hava sıcaklığı 48 dereceyi bulduğunda turistler gelip ülkemizde yaşamayacak. Öncelikle kişisel hayatımızda özel araç kullanımını bırakmak zorundayız. Et ve süt ürünlerini tüketmeyi azaltmalıyız. Ayda 500 gram kıymayla yaşayan insanların bir şey yapmasını beklemiyoruz. Ancak günde üç öğün et yiyen kişiler tüketimini minimum seviyeye indirmeli. Yine gereksiz alış veriş yapmaktan kaçınmalıyız. Mevcut kıyafetlerle yaşamayı öğrenmeliyiz. Aynı zamanda İstanbul’da yaşayan vatandaşların başka yere taşınması gerek” Kurnaz’ın son sözü şöyle: “Bunları yapmadığımız müddetçe her geçen gün daha büyük sorunlarla karşılaşacağız.”