İstanbul depreminde en çok etkilenecek ilçeler

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Özlem Tut, kentteki riskli bölgelerden bahsetti.
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Evrensel’e konuşan Tut, deprem senaryolarında, fay hattına yakın, yeterli mühendislik hizmeti almamış yapılardan oluşan ve zemin yapısının zayıf olduğu bölgelerin en büyük hasarı alacağının öngörüldüğünü söyledi.
İBB yöneticisi şunları söyledi:
“Bu bölgeler Haliç’in batısı ve TEM otoyolunun güneyindeki ilçeler… Fatih, Bayrampaşa, Güngören, Avcılar, Zeytinburnu, Esenyurt, Bahçelievler, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Esenler, Bakırköy, Bağcılar, Büyükçekmece.”
Haber Merkezi