İstanbul depreminde en çok etkilenecek ilçeler

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Özlem Tut, kentteki riskli bölgelerden bahsetti.

Görür: 320 bin kişi ölümle burun buruna Evrensel’e konuşan Tut, deprem senaryolarında, fay hattına yakın, yeterli mühendislik hizmeti almamış yapılardan oluşan ve zemin yapısının zayıf olduğu bölgelerin en büyük hasarı alacağının öngörüldüğünü söyledi. İBB yöneticisi şunları söyledi: “Bu bölgeler Haliç’in batısı ve TEM otoyolunun güneyindeki ilçeler… Fatih, Bayrampaşa, Güngören, Avcılar, Zeytinburnu, Esenyurt, Bahçelievler, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Esenler, Bakırköy, Bağcılar, Büyükçekmece.” Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 276

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.