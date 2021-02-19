Kasırgaların hızı ikiye katlandı

Atlas Okyanusu’nda bulunan Bermuda Adaları çevresinde, iklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışları sebebiyle, son yıllarda kasırgaların hızında iki katından fazla artış olduğu ortaya çıktı.

İngiltere’deki okyanus bilimi enstitüsü “Ulusal Oşinografi Merkezi” ve Southampton Üniversitesi tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmada, iklim değişikliğine bağlı olarak son yıllardaki kasırgaların hızında artış gözlemlendi. Araştırmacılar, Bermuda ve çevresinde oluşan kasırgaların saatteki hızının 1955 ile 2019 yılları arasında 56 kilometreden, 117 kilometreye çıktığını tesbit etti. Çalışma kapsamında, Bermuda Okyanus Bilimleri Enstitüsü tarafından toplanan verilere dayanarak, son 66 yılda bölgedeki deniz yüzeyi sıcaklıklarının da 1,1 derece arttığı görüldü. Çalışmada, deniz yüzeyinde ve yüzeyin 50 metre altında kaydedilen sıcaklıkların, kasırgaların güçlenmesine katkı sağladığı vurgulandı.

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