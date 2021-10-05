Mercan resiflerinin yüzde 14’ü, 10 yıldan kısa bir sürede yok oldu

The Week dergisinin haberine göre, Küresel Mercan Resifi İzleme Ağı, dünya çapındaki mercan resifini inceleyen bir çalışma yayımladı. Buna göre, dünyadaki mercan resifinin yüzde 14'ünün yok olduğu bildirildi.

The Week dergisinin haberine göre, Küresel Mercan Resifi İzleme Ağı (GCRMN), dünya çapındaki mercan resifini inceleyen bir çalışma yayımladı. Mercan resifinin durumunun analiz edildiği en büyük araştırma olduğu belirtilen çalışmada, 73 ülkeden 300 bilim insanı veri topladı. Çalışmada, 2008-2019 yıllarında iklim değişikliği nedeniyle mercanların yüzde 14’ünün yok olduğu ortaya konuldu. Bilim insanları, küresel ısınma nedeniyle deniz yüzeyinin sıcaklığının artmasının mercanların zarar görmesinde ana faktör, aşırı avlanma ve kıyıda artan faaliyetlerin mercanların yok olmasında etken olduğunu belirtti. Avustralya Deniz Bilimleri Enstitüsü CEO'su Paul Hardisty, çalışmanın "açık" bir mesaj verdiğini ve iklim değişikliğinin dünya genelindeki resifler için en büyük tehdit olduğunu bildirdi. Hardisty, "Küresel sera gazı emisyonlarını acilen engellemeli ve hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu. Büyük Bariyer Resifi de zor durumda Bilim insanları, son yıllarda küresel iklim değişikliği etkilerinin mercan resiflerine verdiği zararlara dikkati çekiyor. Avustralya açıklarındaki 2 bin 300 kilometre uzunluğundaki Büyük Bariyer Resifi'nde, son 20 yılda artan okyanus sıcaklıkları nedeniyle çok kez, "ağarma" adı verilen, resiflerin kireçlenerek canlı hayatına uygunluğunu yitirmesine sebep olan tahribatlar olmuştu. 2016 ve 2017 yıllarında görülen denizel sıcak hava dalgaları, Büyük Bariyer Resifi'ndeki mercanların yarısının ölümüne yol açmıştı. Mercan resifleri, milyonlarca insanın geçim kaynağı balıklar ve diğer deniz canlıları için yaşam alanı olmasının yanı sıra büyük dalgalara, fırtınalara ve sellere karşı set çekmeye vesle olarak kıyıların korumasına katkıda bulunuyor. Uzaydan görülebilen tek canlı olarak bilinen Büyük Bariyer Resifinde, yaklaşık 2 bin endemik balık türü bulunuyor ve Büyük Bariyer Resifi, 70 bin kişinin iş imkanı bulmasına vesile oluyor. AA

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