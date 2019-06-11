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11 HAZİRAN 2019 SALI - YIL: 50

Nefret söylemine karşı #Buradayım

11 Haziran 2019, Salı 00:12
Sosyal medya platformu Facebook’ta kullanıcıların paylaşımlarındaki nefret söylemi ile mücadele eden on binlerce kişilik uluslararası gönüllüler ağı, #Buradayım sloganı altında birleşti.

Sosyal medya platformu on binlerce kişilik uluslararası gönüllüler ağı, #Buradayım sloganı altında birleşerek nefret söylemleriyle mücadele etmeye başladı. Facebook’u daha güzel bir yer haline getirmek istediklerini söyleyen gönüllüler, saatlerini ayırarak platformdaki konuşmaları ve çoğu medya kuruluşları tarafından yönetilen sayfaları tarıyor, ırkçı, nefret söylemi içeren yorumları bularak kendi yorumları üzerinden denge getirmeye çalışıyor. Gruptaki gönüllülerin amacı, nefret dolu paylaşımlar yapanların fikirlerini değiştirmek de değil, radikal kullanıcılarla tartışmaya girişmek de. Onlar yalnızca bazı doğrulanmış bilgileri ve anlamlı görüşleri tartışmalara aşılamak, böylece kullanıcılara trollerin önlerine sürdüğü bakış açılarının ötesine geçmelerinde yardımcı olmak istediklerini söylüyor.

Sakin ve agresif olmayan bir çözüm

#Buradayım, İsveç’te yaşayan İran doğumlu gazeteci Mina Dennert tarafından “#JaGarHar” adıyla kuruldu. Dennart, üç yıl önce sosyal medyanın “nefret seline” kapıldığını fark ederek “sakin ve agresif olmayan” bir çözüm aramaya koyulduğunu söylüyor. “Yaşamım boyunca o kadar çok ırkçılığa maruz kaldım ki, bunu yapmak beni korkutmuyordu” diyen Dennart, pek çok kişinin girişimden heyecan duyup ona katıldığını belirtiyor. Medyanın ilgisi sonucu İsveçli grubun gönüllü sayısı 75 bini de aşıyor, ardından hareket İtalya’dan Fransa’ya, Slovakya’dan Polonya ve İngiltere’ye kadar uzanıyor. Günümüzde 14 farklı #Buradayım grubu, farklı dillerde, aynı hedef için çalışıyor. Almanya’da 45 bin üyesi olan grubu kuran pazarlama danışmanı Hannes Ley, bir gün evine gelen İsveçli gönüllü arkadaşını Facebook’ta yorumlara bakarken yakalıyor ve gruptan haberdar oluyor. Gruplarının farklı siyasi görüşleri barındırdığını dile getiren Ley, “Çoğu gönüllü sol ya da liberal kesimden ama aramızda muhafazakârlar da var. Bir demokraside farklı görüşlere hoşgörü gösterebilmemiz gerekir. Ancak eğer saldırgan ve şiddet içeren yorumlar yapılıyorsa, işte o noktada #Buradayım devreye girer” diyor.

Trol orduları yarı-askeri hiyerarşilerle çalışıyor

23 yaşındaki Siyaset Bilimi öğrencisi Philip Kreissel, grup için bir veri analizi yaptı. Kreissel, çalışmaları sonucu bazı Facebook hesaplarının neredeyse bütün gün yorumları beğendiği ve bazı görüşleri öne çıkarmak için algı yönetimi yaptığını öne sürüyor. Yani gönüllü ağının karşısında nefret dolu yorumlar paylaşan ve onları beğenen, en az kendileri kadar organize bir grup var. Londra merkezli Stratejik Diyalog Enstitüsü’nden Araştırmacı Jacob Davey, “Trol orduları, neredeyse yarı-askeri denebilecek türden hiyerarşilerle bir araya gelirler” diyor. Davey’e göre bu grupların iki stratejisi var: Bazı tartışma noktalarını baskın tutmaya çalışmak ya da ılımlı tartışmaları susturmak. BBC’nin haberine göre, İsveç’teki bazı gönüllüler ise kişisel bilgileri sızdırılarak hedef alınıyor. Dennert aldıkları tehditler sonrası eşi ve iki çocuğu için polis koruması talep etti.

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