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24 HAZİRAN 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Orman yangınları 5 kat arttı

23 Haziran 2024, Pazar 18:00
Türkiye’de çeşitli şehirlerde rekor sıcaklıkların yaşandığı haziran ayında orman yangını sayısı da geçen yıla göre yaklaşık 5 kat arttı.

Avrupa Birliği’nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre, tüm dünyada mart, nisan ve mayıs aylarının en sıcak aylar olmasıyla birlikte, 2024 ilkbaharı tarihe “tüm zamanların en sıcak ilkbaharı” olarak geçti. Türkiye’de de sıcak geçen kış ve ilkbaharın ardından haziran ayında birçok kentte hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı, bazı şehirlerde rekor sıcaklık değerleri kaydedildi. Yüksek sıcaklık yangın riskini de artırdı. Orman altı bitki örtüsünün daha erken kuruması alevlerin daha etkili olmasına neden oldu. Orman yangını sezonunun başladığı 1 Haziran’dan bu yana birçok kentte çok sayıda yangın çıktı.

Haziran’da ağustos sıcağı

Orman Genel Müdürlüğünden alınan verilerine göre, Türkiye’de geçen yıl 1-21 Haziran döneminde 84 orman yangını çıkarken, bu yılın aynı döneminde yaklaşık 5 kat artışla 399 yangın kayıtlara geçti. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, yangınların normalde yılın en sıcak olduğu 10 Temmuz - 20 Ağustos arasında sıklaştığını anlatarak, son dönemlerde sıcak hava dalgasının mayıs ve eylülü de içine alacak şekilde genişlediğini belirtti. Prof. Dr. Türkeş, haziranda temmuz ve ağustos sıcaklıklarının yaşandığını dile getirerek, “Bunlar insan kaynaklı iklim değişikliğinin, küresel ısınmanın giderek hızlandığını ve daha fazla etkili olduğunu bize gösteriyor.” dedi.

Haber Merkezi

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Aşırı sıcaklar kavuruyor

Dünyanın birçok yerinde şu anda ortalamanın üzerinde sıcaklıklar yaşanıyor ve meteorologlar bunun büyük ölçüde küresel ısınmanın bir sonucu olduğunu söylüyor. Bazı bölgelerde daha soğuk koşullar görülürken, çok daha fazla bölgede ortalamanın üzerinde tanımlanan sıcaklıklar sürüyor.

BBC Weather’dan Chris Fawkes’a göre bu sıcak hava dalgaları ‘iklim değişikliğinin parmak izi’. Aşırı sıcaklıklar ölümcül olabilir -2003 Avrupa sıcak hava dalgasında 30 bin kişi öldü- ancak uzun bir süre boyunca bu kadar yüksek sıcaklıklar, ABD’nin Kaliforniya’nın bazı bölgelerinde halihazırda patlak vermiş olan orman yangını riskini de artırabilir.

Haber Merkezi

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