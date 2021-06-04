Osmanlı bilimini Araplara da kabul ettirdi

Her 3 yılda bir verilen Uluslar arası Kuveyt Bilim Ödülü ilk defa Türkiye’den bir bilim tarihçisine, Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’na verilecek. Prof. Dr. İhsanoğlu, yaptığı çalışmalarla Osmanlı bilimini Araplara da kabul ettiren isim oldu.

YENİ ASYA - İSTANBUL

ÖDÜLÜ İLK DEFA TÜRKBİLİM TARİHÇİSİ ALIYOR

İslam Bilim Mirası alanında uluslar arası çalışmalarıyla literatüre önemli katkılar yapan bilim adamlarına her 3 yılda bir verilen Kuveyt Ödülü’nü 2020 yılında kazanan Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu oldu.

1979’dan bu yana her 3 yılda bir verilen bu prestijli ödül, ilk defa Türkiye’den bir bilim tarihçisine veriliyor. Bu ödül, Prof. İhsanoğlu’nun bilim tarihi alanında yaptığı ve Batı dünyasında kabul gören çalışmalarının artık Arap Dünyasında da kabul gördüğü ve takdir edildiğini göstermektedir.

2020 ÖDÜLÜ İHSANOĞLU’NA

Kurum’un Genel Direktörü, Dr. Khaled Al-Fadhel, Covid-19 salgını nedeniyle online olarak düzenlenen resmî duyuru töreninde şunları söyledi: “2017’den bu yana dünyanın değişik ülkelerinden pek çok akademisyeni ve çalışmalarını inceledik. Jüri, 2020 yılı için Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu’na ödülü vermeyi kararlaştırdı. Jüri kararında Prof. İhsanoğlu’nun ilk olarak İslâm bilim mirasıyla ilgili yeni araştırma konuları geliştirdiği ve mevcut konuları derinleştirdiğini vurguladı. İkinci olarak Prof. İhsanoğlu’nun Osmanlı medeniyetinde bilim tarihi konusunda öncü rolüne dikkat çekildi.

Son olarak modern bilimlerin Batı’dan İslâm dünyasına girişi ve transferi konusunu ilk inceleyen bilim adamı olması gerekçeleriyle bu ödüle lâyık görüldü.”

ARAP DÜNYASINDA DA KABUL GÖRDÜ

Takdim töreniyle ilgili olarak konuşan Prof. İhsanoğlu: “İslâm ve Osmanlı bilim tarihi alanında 40 yılı aşkın çalışmalarımız çok şükür literatürde büyük bir boşluğu doldurdu. Nostaljik ve ideolojik yaklaşımlara son vererek bilim tarihi metodolojisi içinde 18 ciltlik Osmanlı Bilim Tarihi Literatürü projesi bu sahanın temel kaynağı haline geldi. Bugün, “Osmanlı’da bilim mi vardı?” diye soran artık kalmamıştır. Bu ödülü almaktan memnuniyet duyuyorum. Çalışmalarımızın, Batı dünyasından sonra Arap Dünyasında da takdir edilmesi ve kabul görmesi mutluluk verici. Zira, siyasî ve ideolojik etkilerle her an tarihin yargılanması cihetine gidildiği bir zamanda, evrensel bir anlayışın temelinin kurulmuş olması oldukça sevindirici.” dedi.

Prof. İhsanoğlu’nun Bilim Tarihi Çalışmaları

Prof. Dr. Ekmeledin İhsanoğlu gerek ülkemizde ve gerekse uluslar arası akademik çevrelerde bilim tarihi sahasında çığır açan çalışmalarıyla “Osmanlı bilimi” kavramını ilk defa ortaya koymuş, tarifini ve çalışma konularını belirlemiş, akademik bir disiplin olarak Türkiye’de ve uluslar arası akademik çevrelerde kabul görmesini sağlamıştır. Osmanlı bilim tarihi konusunda pek çok yüksek lisans ve doktora tezlerini yönetmiştir.

Osmanlı bilim tarihi çalışmalarını kurumsallaştıran İhsanoğlu, IRCICA’nın (1980), İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü’nün (1984), Türk Bilim Tarihi Kurumu’nun (1989) ve ISAR Vakfı’nın (1990) kurucusudur. Ayrıca İstanbul Üniversitesinde Bilim Tarihi Müze ve Dokümantasyon Merkezi’ni (BİMDOK) kurmuştur. İhsanoğlu, bilim tarihiyle ilgili uluslar arası akademik kurumlarda aktif rol oynamış ve Paris’te bulunan Uluslararası Bilim Tarihi Akademisi’nin ikinci Türk üyesi olmuştur. Alexandre Koyre Madalyasını (2007) alan tek Türk, Prof. İhsanoğlu’dur. İhsanoğlu, ayrıca 2001-2005 yılları arasında Uluslararası Bilim Tarihi ve Felsefe Kurumu (IUHPS) başkanı olarak görev yapmıştır.

Kuveyt Bilimleri Geliştirme Kurumu (KFAS) Nedir?

Kuveyt Bilimleri Geliştirme Kurumu (KFAS), 1979’da Kuveyt Hükümeti tarafından dünya çapında bilim insanlarının desteklenmesi ve bunlar arasında öne çıkanlara ödül verilmesi amacıyla kurulmuştur.

1 Haziran 2021, Salı günü, Kuveyt Veliahtı adına KFAS Genel Direktörü Dr. Khaled Al-Fadhel, ödülü Prof. İhsanoğlu’nun kazandığına dair resmi duyuruyu yapacaktır. Covid-19 pandemisi nedeniyle ödül töreni ileri bir tarihte belirlenecektir.