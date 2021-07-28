Sıcaklık yeni rekorlar kıracak

Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre iklim krizi nedeniyle gelecek 30 yılda rekor kıran sıcak dalgaları son 30 yıla kıyasla 2 ile 7 kat arası daha sık görülecek.

Halihazırdaki sera gazı salımı eğilimi devam ederse, 2050 sonrasında rekor kıran sıcak dalgalarına 3 ile 21 kat fazla sıklıkla maruz kalınacak. Kanada ve ABD’yi vurarak yüzlerce can alan aşırı sıcak dalgası Küba’dan Kuzey İrlanda’ya, Kıbrıs ve Türkiye’den Antartika’ya dünyanın dört bir yanını kasıp kavururken, son yılların bu en yüksek hava sıcaklıklarının yeni normal haline geleceği ve aşırı hava sistemleriyle daha fazla karşılaşılacağı uyarısı yapıldı. Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre gelecek 30 yılda rekor kıran sıcak dalgaları son 30 yıla kıyasla 2 ile 7 kat arası daha sık görülecek.zim hazırlıksız olduğumuz ve hasarın en büyük olduğu zamandır” diye konuştu.

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