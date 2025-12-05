"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Ara rapor: Kocaeli'deki fabrika yangınında ölen ve yaralanan 13 çalışandan yalnızca 1'i sigortalı çıktı

05 Aralık 2025, Cuma 10:57
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin inceleme yapan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettişleri, olayda ölen ve yaralanan 13 kişiden sadece birinin sigortalı olduğunu tespit etti.

O fabrikanın sahibi de öldü
Ölünce sigortalı sayıldılar

SGK müfettişlerinin Mimar Sinan Mahallesi'ndeki kozmetik fabrikasındaki yangınla ilgili sigortalılar ve hak sahiplerinin sosyal güvenlik haklarını ivedilikle tesis edilmesi amacıyla düzenlediği ara rapor ortaya çıktı.

Raporda, 8 Kasım'da saat 09.00 sıralarında başlayan yangın ve patlamada Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Cansu Esetoğlu, Nisanur Taşdemir, Esma Gikan ve Hanım Gülek'in olay yerinde öldüğü, yaralılar arasında bulunan Tuncay Yıldız'ın ise tedavi altındayken 15 Kasım'da öldüğü, Keriman Miskin, Gülhan Bendi, Ayten Aras, Hürol Eroğlu, Gökçe Şadiye Sağlam ve Suriye uyruklu Zeynep Hüseyin'in de yaralandığı bilgisine yer verildi.

Müfettişler, adı geçen çalışanlardan yalnızca Gülhan Bendi için sigorta bildirimi yapıldığını belirlerken, diğer çalışanlarla ilgili sigorta bildiriminin bulunmadığını tespit etti.

Gülhan Bendi'nin 3 Temmuz 2021'de işe giriş yaptığına dair işe giriş bildirgesinin kozmetik firması tarafından kuruma 2 Temmuz 2021'de gönderildiği aktarılan raporda, diğer kişilerle ilgili rapor tarihi itibarıyla şirket tarafından kuruma işe giriş bildirgesinin verilmediğinin anlaşıldığı kaydedildi.

Raporda, yangında ölen ve yaralanan kişilerin sigortalılık niteliğinin değerlendirildiği, sadece Gülhan Bendi adına sigortalılık bildirimi yapılsa da söz konusu iş yerinde fiilen çalıştığı anlaşılan diğer kazazedelerin de mevzuat uyarınca sigortalılık niteliğine haiz olduğu belirtildi.

Söz konusu kişilerin olay anında iş yerinde bulunduklarının hem tanık beyanları hem de adli tutanaklarla doğrulandığı bilgisi paylaşılan raporda, yangının sigortalıların iş yerinde bulundukları sırada ve işveren tarafından yürütülen iş sebebiyle gerçekleştiği anlaşıldığından söz konusu yangının ölen ve yaralanan her bir kişi yönünden iş kazası olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Raporda, olayın meydana gelmesinde kasıt, kusur veya ihmali bulunan kişilerle ilgili değerlendirmelere, kazalıların sigortalılık süreleri ilgili değerlendirmelere, inceleme esnasında doğabilecek idari para cezalarına ve inceleme esnasında ortaya çıkabilecek diğer hususlara savcılık makamınca yürütülen soruşturma tamamlandıktan sonra düzenlenecek son raporda yer verileceği kaydedildi.

Olay

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.

Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırılan Tuncay Yıldız, yoğun bakımdaki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden, aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 7 kişi tutuklanmış, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmış, tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçiren fabrikanın sahiplerinden Kurtuluş O. kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

Bilirkişi raporunda, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sahada etkin şekilde yerine getirmediği belirlenen Küresel Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminin (OSGB) sorumlu müdürü Ü.A. dün, yapıyı yangın güvenliği açısından eksik ve tehlikeli durumda kiraya verdiği için "tali ağır kusurlu" olduğu değerlendirilen binanın eski sahibi G.D. ise bugün tutuklanmıştı.

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

