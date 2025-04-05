Sosyal medyada rızasız paylaşımlara ceza

Avukat Mücahit Küçük, Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında sosyal medyada rızasız paylaşılan fotoğraflarla ilgili bilgi verdi.

Bir kişinin bu konudan dolayı 1 yıl 8 ay hapis cezası aldığını ve bu cezanın da Yargıtay tarafından onandığını kaydeden Küçük, “Arkadaşıyla beraber çekindiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşan vatandaşa 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Rızasız paylaşım yapılmaması gerektiğinin altını çizen Avukat Küçük, “Anayasa ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ndaki tanımlamaya paralel olarak da Ceza Kanunu’nun 136. maddesinde kişisel verilerin hukuka aykırı olarak bir başkasına verilmesi, yayılması ve ele geçirilmesi de suç olarak tanımlanmıştır.’Her çekindiğimiz fotoğrafı paylaşamayacak mıyız?’ sorusuna cevap olarak ise eğer kişilerin rızası var ise bu rıza eylemi hukuka aykırı olmaktan çıkarır ve hukuka uygun hâle getirildiğinde yapılan her paylaşım suç oluşturmayacaktır” diye konuştu.

Haber Merkezi