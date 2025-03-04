Telefonu 3 gün kullanmamak beyni değiştiriyor

Almanya’daki Heidelberg ve Köln Üniversitelerinden bilim insanları, akıllı telefon kullanımının beyin aktivitesi üzerindeki etkilerini inceleyen bir çalışma gerçekleştirdi.

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Araştırmada, 18 ila 30 yaş arasındaki 25 katılımcıdan 72 saat boyunca akıllı telefon kullanımını minimum seviyeye indirmeleri istendi. Bilim insanları, katılımcıların beyin aktivitesini değerlendirmek için testler uyguladı.

Çalışmanın sonuçları, akıllı telefonların beyindeki ödül mekanizmaları ve bağımlılıkla ilişkili alanlarda etkili olduğunu ortaya koydu. Bulgular, telefon kullanımının nikotin veya alkol gibi maddelerle benzer bir bağımlılık etkisi yapabileceğini ortaya koyuyor. Beyinde, dopamin ve serotonin sistemleriyle bağlantılı değişiklikler gözlendi.

Bu iki kimyasal madde, zorlayıcı davranışlar ve ruh hali kontrolü ile ilişkili olup, bağımlılık oluşturan unsurlar arasında yer alıyor.

TRT Haber