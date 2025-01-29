Gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesi geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 yaş altı gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin bilgi vererek, şunları kaydetti:

Sosyal medyada çocuklar için ‘dijital kimlik’ dönemi

Sosyal medya beyin çürümesi yapıyor “Bu süreci, Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet ve İçişleri bakanlıkları ile ilgili diğer kurumlarla yürütüyoruz. Dünyada 13 ve 16 yaş konuşuluyor, bizim üzerinde durduğumuz 16 yaştır. Buna yönelik çocuklarımızı koruma refleksiyle bazı çalışmalar yapıyoruz. 16 yaşındaki çocuklarımız daha çok eğitime ve gelişime odaklansın. Çocuklarımızın kendini yönetebileceği bir yaştan sonra kendi inisiyatiflerine kalsın istiyoruz. 16 yaşın üstündeki çocuklarımızın sosyal medyaya erişimine müsaade edelim istiyoruz, bu yıl tamamlarız.” AA

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