Yapay zeka şirketine ceza

Hollanda Veri Koruma Kurumu (DPA), yazılım firması Clearview AI’ya yasa dışı yüz tanıma veri tabanı oluşturduğu gerekçesiyle 30,5 milyon avro para cezası kesti.

DPA’dan yapılan açıklamada, dünya genelinde yüz tanıma teknolojisi hizmeti veren Avustralyalı Clearview AI’nın milyarlarca yüz fotoğrafından oluşan “yasa dışı bir veritabanı” oluşturması nedeniyle şirkete ceza kesildiği bildirildi. Açıklamada, söz konusu veri tabanının oluşturulmasının ve veri tabanında görüntüleri yer alan kişilerin yeterince bilgilendirilmemesinin Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde geçerli olan Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ni (GDPR) ciddi şekilde ihlal ettiği belirtilerek, bu nedenle Clearview AI’ye 30,5 milyon avro para cezası verildiği kaydedildi. DPA Başkanı Aleid Wolfsen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Clearview AI’nın hizmetlerinin kullanımının Hollanda yasalarına göre de yasa dışı olduğunu belirterek, “Yüz tanıma teknolojisi, dünyadaki herhangi birine kolayca uygulayamayacağınız, hayli müdahaleci bir teknolojidir” ifadelerini kullandı. AA

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