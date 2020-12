Tükenmeyen hazine: Kanaat

İslâmiyetin, dünya hayatında huzur ve saadeti kazandıran prensiplerinden birisi de, kanaattır. Kişinin kendi nasibine razı olması manasını taşıyan kanaat prensibini yerli yerinde kullanabilen bir Müslüman bütün ömrünü huzur içinde geçirir, çevresindekiler içinde bir huzur kaynağı olur.

Her insan, kendi hayatına dikkat ederse görür ki, hükmünün geçmediği ve istese de değiştiremediği pek çok neticelerle her an karşı karşıyadır. Meselâ dünyaya gelişimiz bizim kendi irademizle vuku bulmamıştır. Allah, bizim her birimize kendi dilediği gibi bir şekil vermiş, hikmetine uygun bir tarzda kabiliyetlerle donatmış ve bizi öylece yaratmıştır. Bu yapıya uygun yaratılan bir insan kendisine verilen nimetlere ve emeğinin neticesine kanaat ederse, huzur ve mutluluğu elde eder. Fakat insan, kendi çalışmasına kanaat edemez ve etmemelidir.

Şairin dediği gibi: 'Yüksel ki yerin bu yer değildir. / Dünyaya gelmek hüner değildir.'

Kişi bu dünyada çok çalışıp, güzel işler yapmalıdır. İnsanın iki günü birbirine eşit olmamalı, devamlı ileriye gitmenin yollarını aramalıdır. Bu bağlamda, elmas bile işlenmezse gösteremez cevherini, insanda çalışmazsa hakiki değerini ortaya koyamaz. Bir insan kendi emeğine ve gayretine kanaat edemez ve etmemelidir. İster dünyalık olsun, isterse ahretlik olsun bu iki alanda insandan beklenen, sürekli bir tekâmül ve gelişme çabası içinde olmaktır. İnsan, Allah’ın çizdiği sınırlar içerisinde, her gün bir öncekinden daha ileriye gitmek için çalışmalı. Şayet bu azmi ve gayreti kaybolursa ve insan bulunduğu durumu kendisi için kâfi görürse, artık o durumda da kalamaz, geriye doğru gidiş başlar. Fakat bu azmi ve çalışkanlığı canlı tutacak olan da yine kanaattır. Kendisi her türlü çareye başvurduktan sonra, eline geçen neticeye şükür ve kanaatla mukabele eden bir kimse, 'Bana bugün bu kadarını nasip eden rahmet sahibi Rabbim yarın daha fazlasını da verir' düşüncesiyle, daha çok çalışır.

Neticeye kanaatsizlik ise, insanın azmini değil, yeis ve ümitsizliğini kuvvetlendirir. Bu bakımdan kanaat öyle bir sırdır ki, nimet mertebelerinden hangisinde bulunursa bulunsun, insanın önüne saadet ve mutluluk ufuklarını açar. Bu sebeple Peygamberimiz Efendimiz (asm), "Kanaat bitmez bir hazinedir" buyurmuşlardır.