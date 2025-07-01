"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 TEMMUZ 2025 SALI - YIL: 56

AB’ye ‘doğru’dan yana olmak yakışır

Faruk ÇAKIR
01 Temmuz 2025, Salı
Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin “Avrupa ikidir” şeklindeki tespiti elbette sadece Avrupa ile sınırlı değil; belki bir ‘ölçü’ olarak her hadiseye uygulanabilen bir kaidedir.

Nitekim gerek Avrupa’da ve gerekse Amerika’da ‘iyi’ler olduğu gibi ‘fena’lar da vardır. Hatta ‘iyi’ler ve ‘fena’lar her ülkede, her kuruluşta, her partide, her şehirde vardır ve olabilir.

Avrupa Birliği’nin şu an için 27 üye ülkesi vardır ve bu üyelerin bazıları, bazı konularda ‘yanlış’ tarafta olabilirler. Böyle durumlarda AB ve üye ülkelerine “doğru”dan yana taraf olmaları gerektiği ve onlara da böyle davranmanın yakışacağını hatırlatmak lâzım. Çifte standartlı kararlar ve tavırlar ne AB’ye, ne de ‘iyiden yana olan’ ülkelere yakışmaz.

Dünyanın gündemini meşgul eden Gazze konusunda da, daha doğrusu Gazze’de katliamlar yapan İsrail’e karşı çifte standart kararlar alan, İsrail’in zulmüne bahane üreten, hatta ve hatta Gazzeli bebekleri kabahatli gören AB üyesi ülkeler ya da idareciler var. Böyle davranmak hiç bir ülkeye, hele hele ‘insan hakları’na sahip çıkma iddiasında olan AB üyesi ülkelere yakışmaz. Onlara yakışan ‘Doğru’dan yana olmaktır.

Nitekim İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği’nin İsrail ile ortaklık anlaşmasını “derhal” askıya alması gerektiğini açıklayıp şöyle demiş: “Ukrayna’ya yönelik saldırganlığı sebebiyle Rusya’ya 17 tur yaptırım uyguladığımız halde, çifte standart uygulayan Avrupa’nın, İsrail insan haklarına saygıyla ilgili 2. maddeyi alenen ihlâl ederken bir ortaklık anlaşmasını bile askıya alamaması hiç mantıklı değil.” Sanchez ayrıca Gazze’deki çatışma için iki devletli çözümün “alternatifi olmadığını” hatırlatmış. (tr.euronews.com, 26 Haziran 2025)

Hatırlanacağı üzere 27 AB ülkesi lideri bir günlük zirve için Brüksel’de bir araya gelmişti. Gazze Şeridi’ndeki insanî felâket ve AB’nin İsrail’e vereceği tepki zirvenin ana gündem maddeleri arasında yer aldı. Bu kapsamda İrlanda, İspanya ve Slovenya AB’yi Gazze konusunda harekete geçmeye ve İsrail’e (karşı) ‘güçlü siyasî tepki’ vermeye çağırdı. Liderler, Gazze’de derhal ateşkes ilân edilmesini, ablukanın kaldırılmasını ve tüm esirlerin şartsız serbest bırakılmasını talep ederek “(AB’ye üye ülkelerin liderleri) Gazze’deki vahim insanî durumdan, kabul edilemez düzeydeki sivil can kayıplarından ve açlık seviyesinden esef duyuyor” ifadesini kullanmıştı.

Avrupa Birliği’ne iyiden, doğrudan, haklıdan ve mazlumdan yana olmak yakışır vesselâm.

Okunma Sayısı: 282
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD, Suriye'ye uyguladığı yaptırımları sonlandırdı

    "Yaşadığımız dert ve tasayı tahayyül etmek bile zor''

    "Askeri ve siyasal casusluk" operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı

    ABD'den İsrail’e yeni askeri destek ve açıklama: 'İsrail’in güvenliği, ABD çıkarları için hayati önemde'

    Alçak provokasyonla ilgili 4 kişi gözaltına alındı - Peygamber Efendimize (asm) yönelik saygısızlığa tepkiler büyüyor!

    Hedef, yangın çıkmasını önlemek olmalı

    Elektronik sigara normal sigaradan daha zararlı

    Borç ekiliyor, dert biçiliyor! Çiftçi perişan halde

    Yine görüşecekler

    İzmir'de yangının sıçradığı galericiler sitesinde 25 araç zarar gördü

    Emekli aylığı asgarî ücret seviyesinde olmalı

    İsrail'in İran'a saldırılarında ölü sayısı 935'e yükseldi

    "Lavrov'un, Ermenistan'ın iç işlerine karışmaması daha doğru olur"

    İstanbul Valiliği uyardı

    İtalya'nın volkanik Campi Flegrei bölgesinde 4,6 büyüklüğünde deprem

    Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreci "bir an önce" sonuçlanmalı

    İran: Uranyum zenginleştirme işlemi asla durmayacak

    'Gazze'de 60 günlük ateşkes üzerinde çalışıyoruz'

    Norveçli emeklilik fonu, 2 şirketi ''İsrail'e silah satışı'' sebebiyle portföyünden çıkardı

    Meteoroloji Doğu Karadeniz'i uyardı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Alçak provokasyonla ilgili 4 kişi gözaltına alındı - Peygamber Efendimize (asm) yönelik saygısızlığa tepkiler büyüyor!
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    "Askeri ve siyasal casusluk" operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı
    Genel

    ABD'den İsrail’e yeni askeri destek ve açıklama: 'İsrail’in güvenliği, ABD çıkarları için hayati önemde'
    Genel

    Mağaza temsilcilerimiz tecrübelerini paylaştılar
    Genel

    İzmir'de yangının sıçradığı galericiler sitesinde 25 araç zarar gördü
    Genel

    "Yaşadığımız dert ve tasayı tahayyül etmek bile zor''
    Genel

    Yine görüşecekler
    Genel

    Borç ekiliyor, dert biçiliyor! Çiftçi perişan halde

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.