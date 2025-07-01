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1 TEMMUZ 2025 SALI - YIL: 56

Uhuvvet piknikleri

Süleyman KÖSMENE
01 Temmuz 2025, Salı
Kardeşlik “Zehiri”

Her taraftan piknik haberleri, ilanları geliyor. Bunlar çok sevindirici haberler. Bunlar boş şeyler değil; hoş şeyler! Bunlara tırlar dolusu ihtiyacımız var.

Hani Zübeyir ağabey ne diyordu: 

“Savcı iddianamesinde diyor ki: "Said Nursî eserleriyle üniversite gençlerini zehirlemiştir." Biz de buna mukabil deriz ki: "Eğer Risale-i Nur bir zehir ise, bizim bu zehirlere tonlarla, binlerce kilo ihtiyacımız vardır. Eğer çoklukla olduğu yeri biliyorsa, bize tayyarelerle sevk etsin." 

Evet, bizim şimdi kardeşlik zehirine ihtiyacımız var. Tonlarla!

Öyle sadece tanıdığın, sevdiğin, muhabbet ettiğin kişilere “kardeş” diyeceksin… Diğerlerine, yok! 

Yok öyle bir şey! Bizim kitabımızda bu yazmaz!

Ehl-i zındıkaya inat: Bizim kardeşimiz o sadece tanıdıklarımız, sevdiklerimiz, muhabbet ettiklerimiz değil; tanımadığımız, muhabbet etmediğimiz dünyalar kadar kardeşimiz var bizim! Ehl-i zındıkaya kapak olsun!

Kardeş Olalım

Dört bir yandan piknik haberleri geldikçe, gidemesek de sevinçten gözlerimiz parlıyor. Nur talebeleri birlik beraberlik içinde dağları, kırları, kayaları, ovaları, tepeleri, ağaçları, kuşları izliyorlar diye. Beraberce tefekkür ediyorlar diye. Kardeşçe Risale-i Nuru tezekkür ediyorlar diye. Hakaik-ı imaniyeyi birlikte tedebbür ediyorlar diye. Dostça, kardeşçe, arkadaşça hizmetlerini, işlerini, aşlarını konuşuyorlar diye.

Geçtiğimiz Pazar günü Erzincan’da bölge pikniği vardı. Bu hafta sonu 6 Temmuz’da İzmir’de var, Orta Anadolu’da var. Takip eden hafta sonu Ordu’da ilan edildi. Henüz ilan edilmeyen yerler ve bölgeler de var.

Şunu hatırlatalım: Aynı gün iki veya daha fazla yerde piknik konmasa, mümkünse boş haftalar değerlendirilse olmaz mı? Pikniklerin biri diğerine perde olmamalı. Her birisine gidebilme imkânı olmalı. 

Katılabildiğimiz pikniklere mutlaka katılalım! Bu, kardeşliği canlı tutar. Kırgınlıkları bitirir. Problemleri sona erdirir. İlişkileri tazelendirir. Arkadaşlıkları güçlendirir.

Resulullah Efendimiz’e (asm) sordular: “İslâm’ın hangi özelliği daha hayırlıdır?” Resulullah Efendimiz (asm): “Yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selâm vermendir” buyurdu. 

Demek ki, muhabbeti canlı tutmamız gerekiyor. Selâmlaşmamız gerekiyor. Pikniklere gidelim. Tanıdığımız tanımadığımız, muhabbetimiz olan olmayan herkese selam verelim. Kucaklaşalım. Muhabbetimizi tazeleyelim. Yeniden kardeş olalım.

Unutmayalım: Pikniklerde cennet kokuları vardır.

Bekliyoruz

İzmir’e bütün dostlarımızı, kardeşlerimizi, ağabeylerimizi, başta, Yönetim Kurulu üyelerimiz olmak üzere bütün okuyucularımızı bekliyoruz! Mersin tantuni ikramımız var. Her sene yaptığımız yerde olacak: Ödemiş-Gölcük’te. Rahmetli Mehmet Özkan’ın evinin bahçesinde. 

Sizleri özledik. Haydi gelin artık!

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