"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 NİSAN 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Tahribata karşı takva kalesi

Cahit ÖZPINAR
15 Nisan 2024, Pazartesi
Takva, her devirde ön planda tutulan en büyük bir esastır. Âhirzamanın her türlü tahribatına karşı takva kalesine sığınmanın önemi daha artmıştır.

Üstad Bediüzzaman, ”Bu zamanda tahribât ve menfi cerayan dehşetlendiği için, takvâ bu tahribâta karşı en büyük esastır. Farzları yapan, kebireleri terk eden kurtulur.” (Kastamonu L. s.106) diyerek kurtuluş çarelerini göstermiştir.

Eşref-i mahlûkat olarak en üstün değerde yaratılan insan, akıl, kalp ruh, şuur ve latifeler gibi vasıfları ile yaptığı işlerden mesul tutulmuştur. İmanla İslam’ın gösterdiği hayır yolunu tercih etmesi, sırat-ı müstakim de yürümesi için Hz. Peygamberimiz (asm) Allah’ın (cc) emirlerini ve Kur’an hakikatlerini tarif edip göstermiş. İnsanın yaptığının karşılığını göreceği Zilzal Suresi, 7 ve 8. Ayetlerde haber verilmiştir.

Kalp takva ile günahlardan arınıp temizlenir. Hayatımızı hayırlar, sevaplar, salih ameller iyiliklerle süslemeliyiz. Her amelimizde rızayı İlahiyi düşünmeliyiz. Ömrümüzü Hz. Peygamber Efendimizin (asm) hayatını ve sünnetlerini esas alarak her dakikasını kötülükten uzak, faydalı hizmetler yapmak niyeti ve gayreti içersinde olmalıyız. Kur’an okumak, Risale-i Nurları mütalaa etmek, ilim, ibadet, muhtaçlara yardım gibi ihlâs dolu hasletlerle takvayı kendimize haslet edinmeliyiz.

Ahir zamanda ifsat şebekelerinin akılları, kalpleri tahrip eden günah kirlerine karşı iman ve Kur’an hizmetlerinin tamir cephesinde cemaat ruhuyla gayret göstermeliyiz. Haksızlığın, zulmün, istibdadın karşısında tavır alıp mazlumun yanında yer almalıyız.

Okunma Sayısı: 164
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Soykırıma ABD desteği dünyayı ateşledi

    Bölge savaşına dönüşmesin

    Bu gidişle eşitsizlik ve yoksulluk artar

    Dışişleri Bakanlığı'ndan İran-İsrail gerilimine ilişkin açıklama

    Gazze'de 191 günde 33 bin 729 Filistinli katledildi

    Fenerbahçe, Fatih Karagümrük deplasmanında da hata yapmadı

    Yahudi yerleşimciler köylere de saldırdı

    “İran füzelerini biz düşürdük” dedi

    İran'ın saldırısında İsrail'de "hafif" hasar oluştu

    Sudan'daki iç savaşta 1. yıl - 200 bin çocuk ölüm riskiyle karşı karşıya!

    Malatya - Darende'de feci trafik kazası: 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

    BMGK, İran-İsrail gündemiyle acil toplanıyor

    İran: İsrail'e yönelik askeri operasyon tamamlandı

    Gazze'ye 70 bin ton patlayıcıyla saldırdı - İsrail saldırılarına maruz kalanların yüzde 72'si kadın ve çocuk!

    İran'ın BM Daimi Temsilciliği: Bu iş şu an sonuçlandı sayılır
    📷

    Ortak değerlerimiz hürriyet, adalet, barış

    Avrupa Birliği ve 10 ülkeden İran'ın İsrail'e hava saldırıları hakkında açıklama

    1 il ve 21 ilçedeki itirazlar YSK tarafından reddedildi

    Irak'ın ardından Lübnan da hava sahasını tüm uçuşlara kapattı

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Gurbette bir ses duyarsın, lâkin o ses ezan olmaz…
    Mehmet KARA

    Evin içindeki tehlike
    M. Latif SALİHOĞLU

    Beşer zulmeder, Allah hidayet verir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Her kıssada bir hisse olmaz mı?
    Yeni Asya'dan Size

    Dergiler için örnek bir çalışma
    Dr. Aytekin COŞKUN

    Rusya’daki terör saldırısının kodları
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Müslümanların başına öyle bir dava açılmış ki...
    M. Fahri UTKAN

    Bir aile olmak
    Süleyman KÖSMENE

    Küfür cinayeti ve açtığı hasar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.