"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 TEMMUZ 2020 PAZAR - YIL: 51

Pazar notları

Davut ŞAHİN
19 Temmuz 2020, Pazar

AYASOYFA ve FATİH AHİDNAMESİ

Hasret bitti. Ayasofya bu hafta Cuma namazı ile birlikte resmen ibadete açılmış olacak. Sosyal medyada Ayasofya önünde çekilmiş resimlere rastlıyoruz. Buraya kadar güzel. Meselenin ilk etabı aşıldı. İkinci etabı ise, Ayasofya’ya ibadetlerimizle layık-ı vechiyle sahip çıkabilecek miyiz?

*

Hal böyleyken, Fatih Sultan Mehmet Han’ın o muazzam Bosna Hersek ahidnamesini hatırlamamak olur mu? Tarihçilere göre, bu ahidnema, ilk insan hakları bildirgesidir.

Modern dünyada bile insanlar vahşice birbirini katlederken, 1463’lü yılların Avrupasında Fatih’in ahidnamesi insanlığa ışık tutuyor.

Günümüzde hangi ülkenin başkanı, Fatih gibi, üstelik kendi dininden olmayan ve başka bir dine mensup olanlara; ülkesinde yaşama garantisi verebilir? Kaçıp gidenler için güven telkin ettiği gibi, ülkesine dönüp dönmeme konusundaki özgürlüğü bireye bırakır? 

Tabii ki, Fatih, Allah adına, Kur’an adına ve dahi Peygamberimiz (asm) adına ferman ediyor.

Bu kadar muazzam güvene karşı Fatih ne istiyor? Sadece “emre itaat.”

*

Aslında Fatih Sultan Mehmet Han’ın Fransisken rahiplerine verdiği ‘Ahidname’ olarak adlandırılan bu fermanı, ilk insan hakları belgesi olarak kabul edilen 4 Temmuz 1776 yılındaki ABD Anayasası’ndan 324 yıl önce yazıldı.

Ve bu ahidnamenin orijinali bir camide veya müzede saklanıyor değil... Tam 555 yıldır Fojnica şehrindeki bir manastırda muhafaza ediliyor.

555 yaşındaki Ahidname, Fojnica’daki yüksek bir tepe üzerine inşa edilmiş Katolik manastırdaki din adamlarınca asırlardır korunuyor. Ahidname, Osmanlı’nın bölgeden ayrılmasının ardından çok sayıda savaş gören ve farklı devletlerin idaresinde kalan Bosna Hersek’te bugüne kadar zarar görmeden saklanabildi.

Bosnalı Fransiskenlere geniş çaplı bir koruma sağlayan Ahidname, Osmanlı’nın diğer din ve kültürlere gösterdiği hoşgörünün de belgesi olarak sergilenmeye devam ediyor.

Bir de Fatih “kuşandığım kılıç adına” diyor. Bu da enteresandır. Kılıç o dönemlerde bir gücü ve ululuğu temsil ediyordu.

Bir temsil ile bunu açalım;

Fatih Sultan Mehmed Han, İstanbul’u fethetmiş, ordusunun başında şehre giriyordu.

Bir derviş önüne fırlayıp atının yularına yapıştı: -”Padişahım! Unutma sakın, İstanbul’u biz dervişlerin duaları sayesinde fethettin.”

Fatih Sultan Mehmed hafifce gülümsedi. Elini kılıcına atıp yarıya kadar sıyırdı: -”Baka derviş, doğru söylersin, ama şu kılıcın da hakkını unutma!”

Böylece işlerin yalnızca duayla değil, çalışkanlık ve azimle birlikte halledilebileceğini belirtmiş olan Sultan Mehmet Han, kılıcın gücünü de göstermiş oldu.

*

Bir beldeyi sadece fethetmek yetmez, bir de o beldeyi adaletle yönetmek ve insanları incitmeden, düşüncelerine ve dinine saygı göstererek, özeline de girmeden yaşatmak esastı.

İşte Fatih bu ahitnamesi ile, İnsan Hakları Bildirgesi’ne taş çıkartan kararlarıyla, bir toplumu yönetmenin “insana verilen hak” ve “değer”den geçtiğini çok iyi biliyordu.

Allah ondan razı olsun.

Okunma Sayısı: 170
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Toplu cezalandırma adalete hakarettir

    KHK’lar intikam aracı yapıldı

    TÜİK yeni icatta bulundu

    Dövize hücum var

    Meteoroloji uyardı: Sıcak hava kapıda

    Galatasaray'ın 3 puan hasreti sona erdi

    Küresel salgının son 24 saati

    Kanada'da hazırlanan rapor, Çin ve İran'ı sorumlu tuttu

    İngiltere'deki aşı çalışmalarına ilişkin son durum?

    Son 3 günde en çok ve en az vaka görülen beş il açıklandı

    '1870'den beri en büyük çöküşle karşı karşıyayız'

    Erzurumspor yeniden Süper Lig'de

    Van Gölü’nde ulaşılan ceset sayısı 50'ye yükseldi

    ABD'de salgın durdurulamıyor: Vaka artışında yeni rekor gözlemlendi!

    "Aracımızı 2022 yılının son çeyreğinde banttan indirmeyi planlıyoruz"

    İBB’de oybirliğiyle: Ayasofya cami

    Melek Çetinkaya tutuklandı

    Hızlı tren faciasında tutuklu kalmadı

    Bir polisimiz şehit oldu - Vali Yerlikaya: Narkotim ekibimize saldıran alçaklar yakalandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Toplu cezalandırma adalete hakarettir
    Faruk ÇAKIR

    Adaletsizliğe karşı durmak
    Mehmet KARA

    Dört yıl sonra adalet ve demokrasi talebi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstad ve Eşref Edip, Büyük Doğu, İhvan
    Ahmet BATTAL

    Mutlu ol, bu bir emirdir!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Benzema'dan Erzurumspor paylaşımı
    Adnan NACİR

    “Hanımların dikkatine: ÖVER-REİS makinesi ayağınıza geldi...”
    Abdurrahman AYDIN

    Levh-i mahfûz ve kader levhaları
    Risale-i Nur'dan

    Bir gemide tek bir masum bile olsa...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.