ŞİİR

Sevgi özden olursa, Ne güzel sevilene. Sevgi candan olursa, Ne de güzel sevene! * Sevgi ki ilâç bize, Sevgi ki huzur dile, Sevgi ki ferec gönle, Ne de güzel sevene! * Artar ilgiyle sohbet, Verir kula muhabbet , Dolar gönle meserret, Ne de güzel sevene! * Kırıp üzme insanı, Kınama sakın onu, Yaratmış Hakk şu canı, Ne de güzel sevene!

