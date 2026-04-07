"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 NİSAN 2026 SALI - YIL: 57

Net fikir, net duruş

M. Latif SALİHOĞLU
07 Nisan 2026, Salı
Yaklaşık kırk sene müddetle birlikte hizmet ettiğimiz Mehmet Kutlular Ağabeye çok şey borçluyuz. Ondan çok şeyler öğrendik. Bilgi, tecrübe ve irfan hazinesinde çokça istifa ettik. Allah ondan ebeden razı olsun.

«

Rahmetli Kutlular Ağabeyden yeterince istifa ettiğimiz bir hususu kısaca ifade etmeye çalışalım.

Umumî hizmetlerimizle ilgili istişarelerden bulunurken, kendisi net konuşur ve bizim de net bir şekilde fikrimizi söylememizi isterdi.

Hele ki, umumu alâkadar eden meselelerde öyle muğlak ve yuvarlak konuşmalara hiç tahammül edemezdi. Hatta, bazen celâllenir ve muhatap kişiye dönerek “Kardeşim, ne demek istiyorsan, açık ve net bir şekilde söyle. Öyle dolambaçlı konuşmalardan cidden rahatsız oluyorum” derdi.

Hakikaten de umumî hizmetlerimizi alâkadar eden her meselede kendisinin görüşü son derece açık ve şeffaf olduğu gibi, gelişmeler karşısındaki duruşu da gayet net idi.

İşte onun bu örnek tavır ve duruşu, bizim gibi hizmet ve dava arkadaşlarına şüphesiz çok şeyler kazandırdı.

«

Kutlular Ağabey, konuştuğu hemen her konuda, ya Risale-i Nur’dan bir delil getirir, ya bir düstûru hatırlatır, ya Hz. Bediüzzaman’dan sahih bir hatırayı nakleder, ya da doğrudan Zübeyir Ağabeyden gördüklerine, duyduklarına dayanarak fikrini ikmâl ve itmam ederdi.

Mesela, “İşte Hayatım” isimli kitabında yazılı metin haline getirmiş olduğu şu “netlik” meselesinde Zübeyir Ağabeyle bağlantılı olarak aynen şunları ifade ediyor:

Zübeyir Ağabey gazeteye çok önem veriyordu. Gazeteyi ve yayın politikasını yakından takip ediyordu.

Yayıncılık meselelerinde Zübeyir Ağabey, hep Üstad’ın mutedil ve hikmetli tarzını devam ettirdi ve öyle olunmasını isterdi. Aşırılıktan, mümkün mertebe kaçınıyorduk; hâlâ da öyleyiz.

Zübeyir Ağabey siyasî meselelerde de kat’iyen yuvarlak lâflar kullanmazdı. Hatta 1960 İhtilâlinden sonra 1961’de partiler kuruluyordu; Adalet Partisi de kurulmuştu. O zaman Menderes’in bir oğlu da dahil olmak üzere bir kısım eski Demok-ratlar Yeni Türkiye Partisine girmişlerdi. Baskıyla mı, inanarak mı; bilmiyorum. Ama, neticede halkın zihni karıştırılmaya çalışılıyordu.

Meselâ, bir grup “Demokrat misyonun ömrü bitmiştir” derken, başka bir grup da “Hayır bitmemiştir” diyordu.

“Demokrat misyon bitmiştir” diyenler, misyonun Yeni Türkiye Partisi’nde devam ettiğini, Menderes’in oğlu gibi birtakım Demokratların da zaten orada bulunduğunu söylüyorlardı… Zübeyir Ağabey ise, bu meselede “Hayır kardeşim” diyerek, durumu Risalelerden, lahikalarda ve Üstad’dan deliller getirerek, “Demokrat Parti bitmemiştir, misyonu devam etmektedir. Bu misyon da Adalet Partisi’ndedir” diye kesin ve açık bir şekilde düşüncesini ortaya koyuyor ve sahip çıkıyordu.

Zübeyir Ağabeyde, yuvarlak ifade kesinlikle olmazdı. Hele söz konusu Risale-i Nur, Üstad ve mesleği olduğu zaman… Net ve kesin söyler; tavrını da ona göre ortaya koyardı. Yanlış anlaşılacakmış, karşıdakiler kırılacakmış, darılacakmış gibi endişelere onun yapısında yer yoktu.

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Bediüzzaman dikkate alınmadan çözüm olmaz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.