Net fikir, net duruş

Yaklaşık kırk sene müddetle birlikte hizmet ettiğimiz Mehmet Kutlular Ağabeye çok şey borçluyuz. Ondan çok şeyler öğrendik. Bilgi, tecrübe ve irfan hazinesinde çokça istifa ettik. Allah ondan ebeden razı olsun.

«

Rahmetli Kutlular Ağabeyden yeterince istifa ettiğimiz bir hususu kısaca ifade etmeye çalışalım.

Umumî hizmetlerimizle ilgili istişarelerden bulunurken, kendisi net konuşur ve bizim de net bir şekilde fikrimizi söylememizi isterdi.

Hele ki, umumu alâkadar eden meselelerde öyle muğlak ve yuvarlak konuşmalara hiç tahammül edemezdi. Hatta, bazen celâllenir ve muhatap kişiye dönerek “Kardeşim, ne demek istiyorsan, açık ve net bir şekilde söyle. Öyle dolambaçlı konuşmalardan cidden rahatsız oluyorum” derdi.

Hakikaten de umumî hizmetlerimizi alâkadar eden her meselede kendisinin görüşü son derece açık ve şeffaf olduğu gibi, gelişmeler karşısındaki duruşu da gayet net idi.

İşte onun bu örnek tavır ve duruşu, bizim gibi hizmet ve dava arkadaşlarına şüphesiz çok şeyler kazandırdı.

«

Kutlular Ağabey, konuştuğu hemen her konuda, ya Risale-i Nur’dan bir delil getirir, ya bir düstûru hatırlatır, ya Hz. Bediüzzaman’dan sahih bir hatırayı nakleder, ya da doğrudan Zübeyir Ağabeyden gördüklerine, duyduklarına dayanarak fikrini ikmâl ve itmam ederdi.

Mesela, “İşte Hayatım” isimli kitabında yazılı metin haline getirmiş olduğu şu “netlik” meselesinde Zübeyir Ağabeyle bağlantılı olarak aynen şunları ifade ediyor:

Zübeyir Ağabey gazeteye çok önem veriyordu. Gazeteyi ve yayın politikasını yakından takip ediyordu.

Yayıncılık meselelerinde Zübeyir Ağabey, hep Üstad’ın mutedil ve hikmetli tarzını devam ettirdi ve öyle olunmasını isterdi. Aşırılıktan, mümkün mertebe kaçınıyorduk; hâlâ da öyleyiz.

Zübeyir Ağabey siyasî meselelerde de kat’iyen yuvarlak lâflar kullanmazdı. Hatta 1960 İhtilâlinden sonra 1961’de partiler kuruluyordu; Adalet Partisi de kurulmuştu. O zaman Menderes’in bir oğlu da dahil olmak üzere bir kısım eski Demok-ratlar Yeni Türkiye Partisine girmişlerdi. Baskıyla mı, inanarak mı; bilmiyorum. Ama, neticede halkın zihni karıştırılmaya çalışılıyordu.

Meselâ, bir grup “Demokrat misyonun ömrü bitmiştir” derken, başka bir grup da “Hayır bitmemiştir” diyordu.

“Demokrat misyon bitmiştir” diyenler, misyonun Yeni Türkiye Partisi’nde devam ettiğini, Menderes’in oğlu gibi birtakım Demokratların da zaten orada bulunduğunu söylüyorlardı… Zübeyir Ağabey ise, bu meselede “Hayır kardeşim” diyerek, durumu Risalelerden, lahikalarda ve Üstad’dan deliller getirerek, “Demokrat Parti bitmemiştir, misyonu devam etmektedir. Bu misyon da Adalet Partisi’ndedir” diye kesin ve açık bir şekilde düşüncesini ortaya koyuyor ve sahip çıkıyordu.

Zübeyir Ağabeyde, yuvarlak ifade kesinlikle olmazdı. Hele söz konusu Risale-i Nur, Üstad ve mesleği olduğu zaman… Net ve kesin söyler; tavrını da ona göre ortaya koyardı. Yanlış anlaşılacakmış, karşıdakiler kırılacakmış, darılacakmış gibi endişelere onun yapısında yer yoktu.