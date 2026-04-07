"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Arabuluculuk el kitabı

Ahmet BATTAL
07 Nisan 2026, Salı
Dünyada savaşlar, kıyımlar ve kırımlar oluyor. Bitirebilmek için, dünya barışının kıymetini bütün muhataplarına gösterecek samimi ve hakiki arabuluculara ve onlara yardımcı olacak bir kılavuz el kitabına ihtiyaç var.

Bölgemizde mezhep çatışmaları yaşanıyor. Bitirebilmek ve İttihad-ı İslâm’a ulaşabilmek için “Tek doğru benim doğrumdur” demekten vazgeçilmesini sağlayacak bir nasihat el kitabına ihtiyaç var. 

Ülkemizde ve dünyada din ve meşrep farklılıklarının abartılması, insanların ve insan cemaatlerinin birbirleriyle dargın ve hatta kavgalı hale gelmesine sebep oluyor. Bitirebilmek için, hoşgörüyü arttıracak bir sihirli formüller kitabına ihtiyaç var. 

Ülkemizde ve çevremizde, gerilim siyaseti; zihinlerimizi, ailelerimizi ve toplumu bölüp parçalıyor. Gerilimi atacak ve pozitif enerjiyi topluma yeniden yükleyecek bir cereyanlar kılavuzuna ihtiyaç var.  

Yeni Asya her gün o küllî kitabın ilân ve reklamını yapıyor. Cezaevlerine bile ulaştırmaya çalışıyor. 

O kırmızı kitaplar ne diyor ki kıymetli?

Diyor ki: 

-Din için silahla cihad dönemi bitmiştir. Fikrine güvenen, alır delilini eline ve fikirler meydanına çıkar. Barış, dostluk, empati iyidir, yayılmalıdır. 

-Müslümanlar ve Hıristiyanlar birbirlerine karşı düşmanlığı bırakmalı, insanı ve insanlığı manen zehirleyip öldüren dinsizlik fikrine karşı birlikte mücadele etmeliler. İspanya ve Türkiye’nin kurucu ev sahibi olduğu Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Enstitüsü kıymetlidir, geliştirilmelidir.  

-Ölüm ve sonrasını aydınlatan “din” ile ölümden önceki hayat hakkında fikir veren “bilim” arasındaki anlaşmazlıklar giderilebilir. Yeter ki her iki taraf da kendi alanı içinde kalsın. 

-Kendi dinî hassasiyetleri sebebiyle başkalarını tekfir etmeye kolaylıkla cür’et edenler ahiretteki akıbetlerini düşünsün ve titresin. 

-Allah’ın rahmeti, bu dünyada herkesi ve ahirette de O’nu inkâr ve reddedenler hariç herkesi kuşatacak kadar geniştir. 

-Allah’ın bu dünyaya yerleştirdiği nimetler, adil dağıtılırsa bugünkü nüfusunun elli katını bile rahatlıkla besleyip büyütebilir, sıhhat içinde yaşatabilir. Dünya öyle bir meta değildir ki nizaa değsin…

-Kendisinden farklı düşünüp yaşadığını gördüğü başkalarının elinden “töresini sürdürme hakkı”nı ve “düşündüğünü söyleme hürriyeti”ni almaya çalışanlar, bunun bir gün kendi başlarına da geleceğini varsaysın ve öyle yasakçılık yapsın.

-Hiç ölmeyecekmiş gibi sarılıp dünyaya çalışan ve bu arada başkaları ile kapışanlar, ölümü hatıra getirsin ki dünyanın zalimane eğlence uykusundan uyanabilsin. 

-Kendi izzetini öne sürenler bilsin ki şeref başkalarında da var ya da olabilir. İnsan eşref-i mahlûkâttır. 

-Hazreti Adem’in çocukları arasındaki kan davasını bitirmek değilse de azaltmak mümkündür. Tarihte, başta asr-ı saadet Medine’si olmak üzere çeşitli yerlerde uzun veya kısa zamanlar için vaki de olmuştur. Dünya genelinde ve tekrar vukua gelmesinin önünde hakiki bir mani yoktur. 

-Aslolan, insanın kendi kendisini yönetmesidir. İşlerini başkalarına havale edenler daima elindekinden de mahrum kalır. İnsanın insaniyeti rüşdünü eline alıp muhafaza etmesindedir. Aklını başkalarının cebine koyanları uyandırmak onlar hakkındaki arabuluculuğun birinci şartıdır.  

Netice: Bu arabuluculuk kitabının kıymetini bilenler bilmeyenlere anlatsın. 

