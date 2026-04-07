Kolay / Zor

Hastalanmak kolay, iyileşmek zor.

Tahrip kolay, tamir zor.

Bırak dağınık kalsın demek kolay, birikince dağ gibi işlerin altından kalkmak zor.

Canım isterse yaparım demesi kolay, istemesen bile yapmak zor.

Yaşın aşmış altmışı dile kolay, yaşanılanı yaşanılmayanı anlatması zor.

Nefsine uymak kolay, nefsini gemlemek zor

Öfkelenmek kolay, öfkeyi yutmak ah ne zor!

Dilin kemiği yok ağzına geleni söylemek çok kolay, susmak itidalde kalmak zor.

İyi ile geçinmek kolay, geçimsizi idare ah ne zor ki zor.

Fedakârlık yapmak inanın çok kolay, nankörlüğe maruz kalmak var ya sonunda işte buna katlanmak çok zor.

Gerçeği çarpıtmak çok kolay, olayın öyle olmadığını ispat etmek çok zor.

Ön yargı, yakıştırma, yargısız infazlar yapmak bazılarına çok kolay, ama bilseler akıbetleri ne zor.

Dost edinmek kolay da, zor gününde el olanın dost olmadığını anlamak en zoruna giden şey.

Elden gelen kötülüğe sabretmek kolay, içeriden gelen vefasızlığı sindirmek zor.

İşte nefsin zoruna giden her şeyde saklı ecir, mükâfat.

Sabretmek, Allah’a havale etmek en kolay yol.

Bunu ben hak etmedim, nasıl böyle düşünür, nasıl nankör gelir bir de beni ele güne kötü gösterir diye düşünüp üzülmek gerçekten hem yararsız hem zor.

*Fe-inne me’a-l’usri yusrâ

“Her zorlukla beraber elbette bir kolaylık vardır” müjdeli İnşirah Suresinin mahiyetini bilen, insanlardan ve dünya gailesinden gelen her türlü sıkıntıya kolayca göğüs gerer. Zira bu sure, Mekke döneminde, Peygamber Efendimizin (asm) İslâm’ı tebliğ ederken putperestlerin baskıları, alayları ve vahiylerin bir süre kesilmesi (fetret-i vahiy) sebebiyle yaşadığı derin hüzün, darlık ve stres döneminde, onu teselli etmek, kalbini ferahlatmak ve zorlukların ardından kolaylık geleceğini müjdelemek için indirilmiştir.

Zorlukla da zorbalıkla da baş etmenin en güzel ve kolay yolu yine İslâmiyet, Allah’a ve Resulüne tabiiyet

Günaha düçar olmanın kolay, istikamette kalmanın zor olduğu imtihan dünyasındayız.

Bağırmak gücenmek küsmek ile bezeli gizli bir intikam hissinin yükünü taşımak mı? Kimsenin ahının yerde kalmayacağını bilmenin kalbe verdiği İnşirah hissinin hafifliği ile yaşamak mı? Söyleyin şimdi hangisi daha kolay?