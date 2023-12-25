İfsad komiteleri - 1

Dizi: Zeynep Özbey Aksoy - Şükran Gül Ateş Durum

İfsat; kavram olarak fitne çıkarma, bozgunculuk yapma, karıştırma, aslını bozma ve değiştirme anlamlarında kullanılmaktadır. Aynı kökten gelen fesat Risale-i Nur’daki manasıyla bir şeyin az ya da çok itidal çizgisinden uzaklaşması bozukluk, çürüklük, karışıklık, nifak olarak tanımlanmaktadır. İfsat ve fesat kelimeleri Kuran’da ıslah kelimesinin zıddı olarak kullanılmıştır. Üstad Hazretleri: “Küfür; istidad-ı insanîyi öyle ifsad eder ki salah ve hayrı kabule liyakati kalmaz” diyerek bunu ifade eder. (10. Söz 9. Hakikatin haşiyesi)

Üstad Hazretleri ifsat komitelerinin planlarını 1907’de fark etmiş, harekete geçmiştir: ‘’Bir dinsiz müstemlekat nâzırı Kur’an’ı elinde tutup konferans vermiş. Demiş ki: ‘Bu, İslâmların elinde kaldıkça biz onlara hakiki hâkim olamayız, tahakkümümüz altında tutamayız. Ya Kur’an’ı sukut ettirmeliyiz veyahut Müslümanları ondan soğutmalıyız.’ İşte bu iki fikirle, dehşetli ifsad komitesi bu bîçare, fedakâr, masum, hamiyetkâr millete zarar vermeye çalışmışlar. Ben de altmış beş sene evvel bu cereyana karşı, Kur’an-ı Hakîm’den istimdad eyledim.” (Tarihçe-i Hayat)

Bediüzzaman, küfür ve ifsad cereyanlarıyla mücadeleye hayatını vakfetmiştir. Bu komitelerin toplumda hedef kitlesinin hususan gençler ve aile hayatının mahvı noktasında kadınları hedef aldığını tespit etmiştir. Hatta ekseri dostlardan, kendi ailevî hayatlarından şekvalar işittiğinde bu komitelerin biçare nisa taifesinin gafil kısmının yanlış yollara sevk edildiğini ifade eder ve milleti islama bir dehşetli darbe bu cihetten geleceğini bildirir. O günlerden bugünlere baktığımızda kadınlar üzerinden oynanan oyunların aile hayatına ne denli menfi etki bıraktığını görmekteyiz.

Peki neler yapıyor bu komiteler? Hangi değerlerimize hangi zaaflarımızı kullanarak hücum ediyorlar? Buna misal olarak;

1. Emr-i ilahi olan “Tesettürün” içinin boşaltılması, tesettürün fesada uğraması yani tahrifi ve tahribi. Bediüzzaman Hazretleri bu cihetten gelen ifsadı görmüş, tam da inkılapların dayatmasıyla başlayan tahribin o yoğun döneminde “Tesettür Risalesi”ni telif etmiştir. Tesettürün esaret değil bir emr-i fıtrî olduğunu hikmetleriyle izah etmiştir. Bizim Tesettür Risalesi’ni tekrar tekrar tefekkür edip şu tahrib cereyanına karşı tamir hükmünde en dar daireden başlayıp neşretmemiz elzemdir.

2. Nikah yolunu kapatıp fuhuş yolunu açmaya çalışarak kalp ve ruhlar kebairle yaralanmaktadır. Diziler, sinema, tv programları, sosyal medya mecraları vesilesiyle mahremiyetin kalkması ve gayr-i meşru çarpık ilişkilerin normalleştirilmesi büyük ölçüde evliliğin, ailenin kutsallığını bitirme çabalarıdır.

3. “Kapitalist sistem” ifsad komitelerinin en etkili oyunlarından biridir. Bediüzzaman şu şekilde ifade etmektedir: “Medeniyet-i hazıranın israfat ve hevesatı tehyic ile insanı çok fakir etmesidir. O ihtiyaç cihetinde beşeri zulme, başka haram kazanmaya sevk etmiştir. Bununla ilgili bir hadisi şerifte de şöyle buyrulmuştur: “İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, kişinin helak olması, eşinin, anne-babasının ve çocuklarının elinden olacaktır. Onu fakirlikle ayıplarlar, gücünün üstünde tekliflerde bulunurlar, o da dinini kaybedecek işlere girer ve helak olur.”

—Devamı Yarın—