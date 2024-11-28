"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 KASIM 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Rahip Brunson, ABD, Türkiye, Zorlu İlişkiler

Dr. Aytekin COŞKUN
28 Kasım 2024, Perşembe
Trump’ın yeniden başkanlık koltuğuna oturması sonrası Türkiye-ABD ilişkileri nasıl olacak, beklentiler ne yönde.

 

5 Kasım ABD seçimleri sonrası piyasalarda, dolar birçok para birimi karşısında yükselirken, TL karşısında yatay bir seyir izledi. Borsa İstanbul’un BIST 100 endeksi ciddi bir atak yaparak, bazı hisselerin %3 oranında değer kazandığı görüldü. Dijital paralar ve Bitcoin cephesinde ise yine fiyat artışları gözlendi.

BBC Türkçe‘ye konuşan Capital Dergisinin ekonomi yazarı Timothy Ash,‘’Trump’ın zaferinin uzun vadede Türkiye lehine olabileceği, ABD’nin petrol üretimini artırması halinde küresel ekonominin yavaşlayacağı ve Çin’e olan talebin azalacağı’’nı söylüyor. Eğer Trump Ortadoğu başta olmak üzere sorunlu bölgelerde istikrarı sağlayabilirse, mesaisini asıl tehdit olarak gördüğü Çin’e harcayabilir. Bu yüzden Trump 2. Döneminde, Çin ile ABD arasında ticaret savaşlarını görebiliriz

Görünen o ki Trump, Amerikan ekonomisini korumaya yönelik politikalar uygulayacak. Özellikle kendi şirketleri üzerindeki vergi yükünü hafifleteceğini, kendi kaynakların kullanılmasını teşvik edeceğini, ithal mallara karşı ek gümrük vergisi getireceğini söylemişti. Timothy Ash; ‘’ek gümrük vergileri, küresel büyümeyi, ticareti, dünya ekonomisini ve gelişmekte olan ülkeleri etkileyecek. Doların güçlenmesi, yüksek faizler ve göçün sınırlandırılması, ABD’de iç dinamikleri tetikleyecek. Bu durum gelişmekte olan birçok ülkenin girdi maliyetlerinin artması neden olacak’’ şeklinde yorum yapıyor.

Türkiye içinde girdi maliyetleri çok yükselebilir ve ekonomik gelişim açısından bu dönem, olumsuz etkilenebilir. Trump’ın bir önceki başkanlık döneminde (2018 yılı), Türkiye-ABD ilişkilerinde, tarihin en gergin günlerinin yaşanmasına sebep olan, Rahip Brunson krizi patlamıştı. Brunson’a İzmir'de ‘’terör örgütleri adına devletin gizli kalması gereken bilgileri casusluk amacıyla temin ettiği" suçlamasıyla 35 yıl hapis cezası isteniyordu. Trump’ın sosyal medya hesabı X’den Türkiye için ekonomik yaptırımlardan bahsetmesi sonrası, TL de ciddi kayıplar yaşanmıştı. Buna ilaveten, Türkiye'den ithal edilen çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi konulması sonrası, dolar tarihi zirvesine ulaşmıştı. ABD’nin ekonomik yaptırımları Türkiye’yi zora sokarken, ‘’bu can bu tende olduğu müddetçe Rahip Brunson’u bırakmayız’’ lafı askıda kalmış, Rahip Brunson Ekim ayında serbest bırakılmıştı.

Trump, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonları ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektupta, “Binlerce kişinin öldürülmesinden sorumlu tutulmak istemezsiniz ve biz de Türk ekonomisini mahvetmekten sorumlu olmak istemeyiz ve bunu yaparız. Size bunun bir örneğini Rahip Brunson olayında yaşatmıştım’’ şeklindeki cümleler hala hafızalarımızda. Bu

yüzden 2. Trump dönemi, dünyayı şaşırtan yeni tarz uygulamaların odağı olabilir. Krizlere rağmen Trump ve Başkan Erdoğan arasında sıcak ilişkilerde söz konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Trump’ın başkan seçilmesini "dostum" diyerek kutlamasını hatırlayalım.

Trump, eğer Avrupa’ya karşı ticaret noktasında negatif bir tavır takınacak olursa, Avrupa’nın büyümesi olumsuz etkilenirken, ihracatının büyük bölümünü Avrupa’ya yapan Türkiye içinde olumsuz etki yapacaktır. Ayrıca Trump’ın Rusya-Ukrayna savaşını bitirme gayretleri Türkiye ekonomisine olumlu katkılar sağlayacaktır. Önümüzdeki dönemde, ABD-Rusya ilişkilerinin normalleşmesi, kronikleşen sorunlarımız olan S400’ler ve Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG olaylarının çözümünde yol alınmasını kolaylaştırabilir. Türkiye, ABD ve Rusya arasında sıkışıp kalmaktan kurtulabilir. Beklentiler o yönde. Trump’ın ani ve değişken politik tavırlarına alışmamız gerekiyor.

Okunma Sayısı: 174
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mülâkatzede öğretmenler için kanun teklifi verildi

    Almanya da UCM’nin kararına uyacak

    ''Soykırım Raporu'' hazırlandı

    “Enflasyon hedefimizde şaşma var”

    Kamu yararı öncelikli olmalı

    “Talebimiz insanca yaşayabilecek bir rakam”

    Denizde kaybolan kardeşleri arama çalışmaları 4. gününde

    Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 283 yerleşim yerinin yolu kapandı

    'BMGK'nin 1701 sayılı kararının tüm maddelerini uygulamaya kararlıyız'

    Beyrut'un güneyinde de ateşkes coşkuyla karşılandı

    Yeni yılda vergi, harç ve cezalara % 43,93 zam gelecek

    Hasan Arat Beşiktaş'tan istifa etti

    Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkesin ardından Lübnanlılar evlerine dönmeye başladı

    Gazze'nin barınacak yeri, yiyeceği ve suyu yok!

    “Barış için Gazze’de daha kaç kişinin ölmesi lâzım?”

    Gazzelilerin çilesi yağmurla ikiye katlandı

    Cezaevleri ıslah etmiyor

    Nükleer tehdide hazırlıklı mıyız?

    Çocuklarımıza sahip çıkalım

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Kantin siyaseti ve TBMM
    Risale-i Nur'dan

    Hangi usulle bu acib tecavüzü yapıyorsunuz?
    Cevher İLHAN

    “Dijital seçim” tezgâhı
    Genel

    Gaziantep'te muhabbet çağlayanı
    Faruk ÇAKIR

    Eli de cebi de delik sistem
    Ali FERŞADOĞLU

    Kıyamete kadar geçerli bir ölçü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet ÖZDEMİR

    Âlemlerin Sultanına muhatap olmak
    Süleyman KÖSMENE

    Her şey Allah’ı zikreder
    Dr. Aytekin COŞKUN

    Rahip Brunson, ABD, Türkiye, Zorlu İlişkiler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.