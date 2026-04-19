ABD-(İsrail)-İran Savaşı - 2

​Amerika’nın İran’a saldırması ile bölgede ciddi değişimler yaşanmaya başladı.

Katar, Suudi Arabistan, Bahreyn, BAE, Kuveyt, Ürdün gibi bölge ülkelerinde güvenli gelecek açısından ciddi yapısal değişiklikler oluştu. İran’ın bu ülkelerdeki ABD üslerini bombalıyorum hesabıyla uzun menzilli balistik füzelerle stratejik alanları vurması bu savaşın ilginç yönlerinden biri oldu.

Acem aklı ABD’yi ters köşe yapmış mıydı? Amerika bölge ülkelerindeki üslerin vurulacağını biliyor muydu? Ya da varsa böyle bir planın neresinde idi? Bunu bilmek mümkün değil, fakat görünen o ki kenetlenmiş ve savaşa hazır bir İran halkı söz konusu. Bölge ülkeleri bugüne kadar milyar dolarları kendilerini koruması için ABD'ye veren yapıdan sıyrılmaya başladılar. İran tarafından, Katar’a yapılan füze saldırısı sonrası LNG olarak da bilinen ve dünya ekonomisine ciddi katkı sağlayan sıvılaştırılmış gaz tesislerinin bombalanması, stratejik olarak Katar’a ciddi zarar verdi. Katar başta olmak üzere bölge ülkeleri ABD ile yaptıkları anlaşmaları gözden geçirmeye başladı ve Katar dış işleri bakanı, topraklarından ABD güçlerini çıkarma kararı aldıklarını açıkladı. Çok ağır bedel ödediklerini bu yüzden bu kararı aldıklarını ifade etti. En çok yara alan ülkelerden bir diğeri BAE, adeta terkedilmiş harabe şehre dönüştü. Yalancı cennet vaat eden bu ülkeye yatırım yapan ultra zenginler bu gelişmelerden sonra yaptıkları yatırımların bir anda değer kaybetmesinden hayli rahatsız oldular. Yatırımcıların yeni adresi Çin ya da Türkiye olabilir açıklamaları basına yansıyor. Dubai havalimanı ülkeden kaçışların adresi oldu.

Suudi prens Selman’ın Trump’ın ağır ithamları ile karşı karşıya kalması ise onur kırıcı bir duruma dönüştü. Bölgede Türkiye’nin de gayretleri neticesinde Arap birliğinin yeniden tesis edilmesi noktası yeniden gündemde. Özellikle Mısır, Ürdün, Katar, BAE, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye böyle bir gelişmenin sonucu olarak, Kudüs ve Mescid-i Aksa için ortak deklerasyon yayınladılar. Fakat ABD’ye olan güvenin azalması ile şimdi gözler Çin ve Rusya’ya dönmüş durumda. Şanghay beşlisi ve BRICS in önemi daha da artacak.

İran'ın Telaviv semalarına füzeler gönderirken, elini güçlendirmek için bölge ülkelerini de savaşın içine çekmeye çalışması, buralardaki ABD üslerini vurması savaşın seyri açısından önem kazandı. Amerikan saldırılarını bu şekilde durdurmaya yönelik bir hamle olarak yansıdı. Fakat zararı bölge ülkeleri gördü. Türkiye’ye de füze fırlatıldı; fakat Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan tarafından açıklama yapılarak, dostluk ön planda tutuldu. Türkiye’de bu noktada soğukkanlı kaldı ve dostane tutumunu devam ettirdi. Ankara, özellikle savaşın İran’ın isteği doğrultusunda bölgede yayılmasına engel olmak için ciddi diplomatik gayretler gösterdi. Özellikle Katar, Suudi, Kuveyt üzerinde etkin çalışmalar uygulandı.

İran'ın savaşın devam ettiği bu süreçte elindeki en önemli kozu olan Hürmüz Boğazı'nı kapama kararı alması sonrası Petrol ve LNG yüklü gemilerin geçişleri durduruldu, taşıma işlemleri bloke edildi. Gemiler mahsur kaldı, enerji krizi patlak verdi, bir anda Brent petrolün varil fiyatı 120 dolara kadar yükseldi. ABD, Venezüela petrolüne çöktüğü için, diğer ülkelere enerji darboğazı olarak yansıdı. Hürmüz Boğazı Katar, BAE, Kuveyt, Suudi Arabistan’ın LNG ve petrol ürünlerini dünyaya sevk ettiği boğaz olarak biliniyor.

