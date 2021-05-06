1,21 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 1 milyar 210 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin, 289 milyon 630 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken onu 249 milyon 570 bin ile ABD, 159 milyon 930 bin ile Hindistan, 50 milyon 680 bin ile İngiltere, 45 milyon 670 bin ile Brezilya, 32 milyon 600 bin ile Almanya, 24 milyon 491 bin ile Türkiye, 23 milyon 400 bin ile Fransa, 22 milyon 110 bin ile İtalya, 20 milyon 720 bin ile Rusya, 20 milyon 720 bin ile Endonezya, 19 milyon 340 bin ile Meksika, 17 milyon 920 bin ile İspanya, 15 milyon 130 bin ile Şili, 14 milyon 570 bin ile Kanada, 12 milyon 230 bin ile Polonya, 10 milyon 830 bin ile Bileşik Arap Emirlikleri (BAE) ve 10 milyon 480 bin ile İsrail izledi.

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller oldu. Uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı Seyşeller'de, her 100 kişiye düşen doz sayısı 129,88 oldu.

Bu ülkeyi 121,11 doz ile İsrail, 109,55 ile BAE, 91,24 ile San Marino, 79,82 ile Şili, 79,16 ile Malta, 77,49 ile Bahreyn, 76,34 ile Maldivler, 74,66 ile ABD, 74,62 ile İngiltere, 66,96 ile Macaristan, 62,31 ile Butan, 62,15 ile Monako, 59,07 ile Katar, 55,75 ile Uruguay ve 51,83 ile Sırbistan izledi.