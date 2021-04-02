1 milyar insan tehlikede

Birleşmiş Milletler, koronavirüs salgınının düşük ve orta gelirli 72 ülkenin borç yükünü arttırdığı ve önlem alınmazsa krizin daha da derinleşeceği uyarısında bulundu.

BM Kalkınma Programından (UNDP) yapılan açıklamaya göre 87 milyar doları bu yıla ait, 2021 ile 2025 dönemini kapsayan 598 milyar dolarlık geri borç ödemeleri tehlike altında. Konuyla ilgili basına konuşan UNDP Başkanı Achim Steiner, “gayret göstermeyince, krizin katlanarak büyüyeceği günden güne daha netlik kazanıyor” dedi. Steiner’ın aktardıklarına göre araştırmalar, en kötü felaket senaryosunda 1 milyar kişinin 2030’a kadar aşırı yoksulluğa sürükleneceğini gösteriyor. Euronews Türkçe’nin haberine göre uzmanlar, bu kişilerden 250 milyonunun yoksulluğa itilmesinin doğrudan sebebinin salgınla mücadele için alınan kararlar olacağı görüşünde.

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