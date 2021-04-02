"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 NİSAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

1 milyar insan tehlikede

02 Nisan 2021, Cuma 17:30
Birleşmiş Milletler, koronavirüs salgınının düşük ve orta gelirli 72 ülkenin borç yükünü arttırdığı ve önlem alınmazsa krizin daha da derinleşeceği uyarısında bulundu.

BM Kalkınma Programından (UNDP) yapılan açıklamaya göre 87 milyar doları bu yıla ait, 2021 ile 2025 dönemini kapsayan 598 milyar dolarlık geri borç ödemeleri tehlike altında. Konuyla ilgili basına konuşan UNDP Başkanı Achim Steiner, “gayret göstermeyince, krizin katlanarak büyüyeceği günden güne daha netlik kazanıyor” dedi. Steiner’ın aktardıklarına göre araştırmalar, en kötü felaket senaryosunda 1 milyar kişinin 2030’a kadar aşırı yoksulluğa sürükleneceğini gösteriyor. Euronews Türkçe’nin haberine göre uzmanlar, bu kişilerden 250 milyonunun yoksulluğa itilmesinin doğrudan sebebinin salgınla mücadele için alınan kararlar olacağı görüşünde.

Okunma Sayısı: 264
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'de gündem Kongre'ye yönelik 1 polisin öldüğü yeni saldırı

    Meclis iradesine gölge düştü: AKP - MHP maçı yeniden oynatmayı usul yaptı

    Tehlike çanları çalıyor

    Üretici ve market fiyat farkı 5 kat oldu

    Biden, Kongre barikatlarına saldırıyı ''şiddetli saldırı'' olarak değerlendirdi

    AYM’yi kapatmak zulüm devleti haline gelmektir

    İslam'la ilgili tepki çeken skandal ifadeleri düzeltin

    Yeni kuşak bağımsız çalışacağı iş modelleri istiyor

    Küresel salgında dünya genelinde son durum

    58 ilde sokak kısıtlaması başladı

    Türkiye'de son 24 saati

    Kısa çalışma ödeneği devam ettirilmeli

    ‘‘Çin Mallarını Boykot’’ Çağrısı

    Zincir marketler esnafı bitiriyor

    Tek bir imzanın memlekete maliyeti 531 milyar

    ABD: İsrail tek taraflı adımlardan kaçınmalı

    1 milyar insan tehlikede

    Hükümete ‘128 milyar dolar’ soruları

    'Beklenen gibi olmadı'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Fitnelere en iyi cevap: Sükût ve hizmete devam
    Ahmet BATTAL

    Boncuk boncuk terleyenler ve terletenler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Bizi hem korkuttu, hem düşündürdü!
    Genel

    Meclis iradesine gölge düştü: AKP - MHP maçı yeniden oynatmayı usul yaptı
    Faruk ÇAKIR

    Suriyeliler unutuldu mu?
    Genel

    İslam'la ilgili tepki çeken skandal ifadeleri düzeltin
    Risale-i Nur'dan

    Ey nefsim! Acaba sırf dünya için mi yaratıldın?
    Mehmet ÇETİN

    Atmasaydı’nın hayata yansımaları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.