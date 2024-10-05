235 bin kişi Lübnan’dan Suriye’ye geçti

İsrail’in Lübnan’a saldırılarından sonra yüz binlerce kişi yerinden oldu. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Lübnan Ofisi Başkanı Mathieu Luciano, Suriye’ye göç edenlerle ilgili bilgi verdi.

23 Eylül-3 Ekim’de yaklaşık 235 bin kişinin kara yoluyla Suriye’ye geçtiğini belirten Luciano, bunlardan 152 bininin Suriyeli ve 82 bininin ise Lübnanlı olduğunu söyledi. Luciano, aynı dönemde 50 bin kişinin Beyrut Havalimanı’nı kullanarak, 1060 kişinin de deniz yoluyla ülkeden ayrıldığını belirtti.

Hizbullah’la 8 Ekim 2023’ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan’ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül’den beri 104’ü çocuk ve 194’ü kadın olmak üzere toplam bin 411 kişi öldü. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül’de Beyrut’a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Haber Merkezi