29. yılda 14 kurban daha

Bosna Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa’da 1995’te Sırplar tarafından yapılan soykırımda öldürülen ve kimlikleri tespit edilen soykırım kurbanlarından 14’ü daha dün düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Cenaze namazı öncesinde Srebrenitsa Anıt Merkezi’nde soykırımın 29. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Dün toprağa verilen kişilerin isimleri şöyle: “Beriz Mujic, Hamed Salic, Hasib ve Camil Efendic kardeşler, Mehmed Krdzic, Sabrija Omic, Musan Siljkovic, Sakib Harbas, Ahmet Jasarevic, Nevres Salihovic, İbrahim Salkic, Midhat Basic, Hajdin Mustafic, Latif Mandzic.” AA

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