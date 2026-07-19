'Bahçede bolluk var, kazanç yok'

Kiraz üreticileri, bu yıl bol ürün toplasa da emeklerinin karşılığını alamadı. Kimi çiftçi ürününü en fazla 15 liraya, kimi 40 liraya ancak satabiliyor.

TZOB’ye göre kiraz fiyatları tarladan markete yüzde 247,8’lik artıyor. Üreticiler “AKP iktidarında ne yaparsak yapalım kazanan üretici olmuyor” dedi. Manisa Gördes’te kiraz üreticiliği yapan Mahir Çavuş bu yıl tonaj artışına rağmen kirazın ihraç edilmediğini söyledi. “Geçtiğimiz yıllar, en iri ve güzel kirazlarımızı ihraç ederek iyi gelir elde ediyorduk. Geçen yıl ziraî don nedeniyle ürün çıkmadı, bu yıl ise tonajlar çok yüksekken ‘ihraç etmiyoruz’ denildi. Elindeki ürününü iç pazara satmak isteyen üretici ise değerin çok altında küçük kirazları 20-25 liraya, ihraç edilebilecek iri ve tatlı kirazları ise 50-60 liraya satmak zorunda kaldı” dedi. Manisa Göcek’te kiraz üreticiliği yapan Reyhan Beyhan, bir kiraz sezonunda ilaçlama masraflarına yaklaşık 156 bin lira, 1 ton gübreye 30 bin lira verildiğini, bunun mazotu, işçisi derken en kalitelisi olarak yetiştirdikleri ürünü değerinin altında 50 TL’ye alıcı bulabildiğini söyledi. “Sezon ilk açıkladığında komşularım 70-80’e sattı ürünlerini. Sonra gün gün düştü, 70-60 derken şu an 40-50 liraya alıcı bulabiliyoruz” dedi. Haber Merkezi

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